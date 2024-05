Ci politycy chcą się dostać do Parlamentu Europejskiego

Wybory do europarlamentu w Polsce zaplanowano na 9 czerwca. Oddelegujemy do Brukseli 53 polityków z naszego kraju. W Parlamencie Europejskim jest 720 miejsc. ©℗

Trzecia Droga wystawiła do boju wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. To doświadczony polityk, który był już w kilku partiach, m.in. w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, Prawie i Sprawiedliwości, Platformie Obywatelskiej. Kolejne pozycje zajęli posłanka Maja Nowak z Bytomia Odrzańskiego, oraz poseł Jarosław Rzepa, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim.

Listę Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej, otwiera jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków tego ugrupowania, europoseł Joachim Brudziński. W rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2018-2019 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dwójka to europosłanka Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i w rządzie Beaty Szydło, i w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego znajdą na tej liście jeszcze kilka innych znajomych nazwisk: posła Artura Szałabawkę, byłego posła Michała Jacha czy Agnieszkę Kurzawę, byłą radną Szczecina, która dostała się do sejmiku zachodniopomorskiego, a także posła Pawła Szefernakera.

Lokomotywą listy Koalicji Obywatelskiej, najważniejszej partii koalicji obecnie rządzącej Polską, jest Bartosz Arłukowicz. Pięć lat temu w wyborach do PE zagłosowało na niego prawie 240 tys. osób. Imponujący wynik. Polityk był wtedy dwójką na wspólnej liście PO, SLD, PSL, Zielonych i przeskoczył startującego z pierwszego miejsca weterana Bogusława Liberadzkiego (który też dostał się wtedy do PE). Od października ub. roku Bartosz Arłukowicz jest posłem w polskim Sejmie. Dwójka na liście KO to Elżbieta Polak, posłanka pochodząca z Zielonej Góry, a wśród kandydatów znaleźli się także m.in. radna Szczecina Urszula Pańka czy radca prawny Witold Pahl, który zastąpił Bartosza Arłukowicza w europarlamencie.

Popularny poseł Bartosz Arłukowicz, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński - to najbardziej znani politycy, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego obejmującego województwo zachodniopomorskie i województwo lubuskie. Swoich reprezentantów do PE wybierzemy 9 czerwca.

Komentarze

Tylko Liberadzki 2024-05-07 16:38:05 Sprawdzony człowiek który działa, a nie politykuje.

kwiczol 2024-05-07 16:23:46 Zielony lad to jest dokladna kopia komunizmu;zmuszanie ludzi do dazenia do niearlnego celu,W Zwiazku Sowieckim trwala ta zabawa 74lata,zanim wszystko nie zbankrutowalo,A po drodze bylo miliony trupow,Arlukowicz i Cimoszewicz to ten kierunek,

Yarpen Zigrin 2024-05-07 16:21:56 A czy złodziej butów, kanapek i kieszonkowego zwany żartobliwie jojem dalej posiłkuje się angielskim, mówiąc wyłącznie w simple present i używając jedynie bezokoliczników ?

Yarpen Zigrin 2024-05-07 16:17:54 Nie ma miejsca w PE dla skrajnie antyunijnej organizacji, jaką jest konfa.

@BolesneRozczarowani 2024-05-07 16:13:46 To są wybory. Masz 10 nazwisk na liście. Jaki problem wybrać kogoś innego, np. dr. Sowińskiego?

krotko 2024-05-07 16:09:16 Arlukowicz + Cimoszko to komuna w pelnej krasie,Kiedys sluzyli Moskwie ,dzisiaj Berlinowi,POSZLI WON!

@Edek 2024-05-07 16:00:09 Wszystko ci się pomieszało. To Szumowski z Niedzielskim zamykali oddziały szpitalne w całej Polsce.

@Ludzie 2024-05-07 15:53:40 Żadnej konfederacji. Oni nienawidzą Unii Europejskiej. Chcą z niej usunąć Polskę. Nie wiem po co oni w ogóle kandydują do europarlamentu skoro tak go nienawidzą. To wariaci.

Chłop Małorolny 2024-05-07 15:53:06 Czy Cimoszewicz to choć raz był w Szczecinie? To jego zdjęcie było robione 25 lat temu. A doświadczony w zmianach partii i poglądów Kamiński co tu szuka w Szczecinie? Raczej nie powierzyłbym też swego zdrowia lekarzowi Arłukiewiczowi. Oni wszyscy tylko wyuczone hasełka deklamują, żaden z nich nie zaskoczył mnie oryginalnymi przemyśleniami! Czy chcemy mieć w europarlamencie Mapet Show???

do No przeciez 2024-05-07 15:46:22 Arlukowicz PO_winien ratować szpital w Nowogardzie, zna się na robocie jako były minister;" Na giełdzie nazwisk przyszłego ministra zdrowia ostatnio najczęściej pojawia się Bartosz Arłukowicz. Rynek Zdrowia dowiedział się nieoficjalnie ze źródeł związanych z Sejmem, że jest typowany do objęcia sterów resortu" Lepsza fucha dla Zach_Pom. niż "pierdzieć w EU-stołek.

Radek 2024-05-07 15:29:45 Pogonić 9 czerwca tą lewacką komunę i w Polsce i w brukseli! Za zielony wał, za wtrącanie się we wszystko! Za chore pomysły , ktore niszczą ludzi! Za podwyżki cen wszystkiego, za wszystkie chore zakazy!!!

Ludzie! 2024-05-07 15:16:05 Opamiętajcie się! Oni wszyscy siedzą w tym parlamencie od lat. To oni są odpowiedzialni za utratę suwerenności przez Polskę. Oni są odpowiedzialni za wszystkie zielone łady, drogą energię, niszczenie polskiego przemysłu. To gang trzymający władzę bez względu z której kiszczakowej partii aktualnie startuje. Taki Kamiński np. był we wszystkich. Jeśli chcecie zachować wolność i własność. Żyć w zgodzie ze swoimi ideałami i tradycją to tylko Konfederacja wam to gwarantuje. 9 czerwca Konfederacja!

Ikony PiS 2024-05-07 15:12:57 Na listach PiS do Europarlamentu znani przestępcy Kamiński i Wąsik, jest też Obajtek który podarował 1,6 miliarda złotych z kieszeni polskiego podatnika terroryście z Hesbollahu.

BolesneRozczarowanie 2024-05-07 14:59:13 Jako zwolennik Konfederacji nie zagłosuję na panią Magdalenę S. , gdyż sprzeniewierzyła się idei wolności obywatelskich deklarując chęć bezpardonowego zaszczepienia wszystkich i wszystkiego co się jeszcze rusza. Takie postrzeganie świata i cechy charakteru się dziedziczy, więc niech zapuka do 'chochołowni' czy 'kaktuska'.

czy 2024-05-07 14:25:45 cimoszek z wyrwanym kaloryferem się pakuje???

Edek 2024-05-07 14:09:39 ,,POpularny POseł,, chyba się coś komuś w głowie poprzewracało. To był najgorszy minister zdrowia w historii Polski który chciał zamykać szpitale i chyba stąd ten przydomek. Śmiechu warte.

@Ela 2024-05-07 13:39:48 Zatrzymałaś się w czasie, Liberadzki w ogóle nie kandyduje. Ciekawe, czy Kamiński pochwali się tym, że hołubił Pinocheta.

Popularny Posel 2024-05-07 13:36:27 Arłukowicz nie zna prawa wyborczego. Baner owego Pana wisi nielegalnie na jednym z bloków na Osiedlu Kasztanowym. Dlaczego nielegalnie? Bo bez zgody mieszkańców tworzących wspólnotę. No ale Pan Poseł rozumie prawo po swojemu, jak cała ta uśmiechnięta inaczej banda.

weźcie tego 2024-05-07 13:32:33 Kamińskiego, dramat jakiś

@ no przecież 2024-05-07 13:31:40 hahahahahahahahahahahahahahah

123 2024-05-07 13:07:39 Konfederosjanie pomylili kierunki dla nich wybory są na Białorusi lub w Moskwie tam gdzie ich wymarzony ruski mir

rwpg 2024-05-07 13:03:14 Dla Cimoszki wszędzie wygodnie. Moskwa, Bruksela, zawsze można powybierać.

PYTANIE MAM 2024-05-07 12:21:03 A gdzie Gieryga? gdzie Jeleniewska? gdzie Kaup?

lokomotywa 2024-05-07 12:13:33 Czyli: ktoś jest w europarlamencie, potem pół roku przed końcem kadencji startuje do Sejmu (porzuca europarlament, ale jego miejsce zajmuje kolega partyjny), następnie po pół roku pobierania diet w Sejmie znów idzie do europarlamentu (porzuca mandat polskiego posła, ale miejsce w Sejmie się nie marnuje - wchodzi kolega). Czy to jest w porządku? Może porzucony mandat powinien pozostać nieobsadzony? A przynajmniej należy go złożyć ZANIM będzie się kandydować do innego parlamentu? Ryzyko? Tak.

No przeciez 2024-05-07 11:38:09 Arlukowicz. Duma Pomorza Zachodniego.

Ela 2024-05-07 10:54:31 Liberadzki w Brukseli robi świetną robotę. Załatwił mnóstwo kasy dla naszego regionu. Ma mój głos.