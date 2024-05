PiS zaprezentowało kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Oszukaliście

2024-05-07 22:27:52

patriotyczną część społeczeństwa. W Brukseli głosowaliście za wszystkimi debilizmami jedynie w kraju mówiąc "to nie my". Morawiecki zamiast wetować podpisywał. To przez was jest drogi prąd, ma nie być ogrzewania od 2040 i samochodów 5 lat wcześniej, a ludzie mają być wywłaszczani ze swoich nie spełniających norm energetycznych domów. To wy osiedlaliście miliony wrogo nastawionych cudzoziemców, a nie sprowadziliście żadnego Polaka. Drugi raz nas nie oszukacie. 9 czerwca tylko Konfederacja!