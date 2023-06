Najzdolniejsi uczniowie z Polic nagrodzeni [GALERIA]

Alan Kajkowski ze Szkoły Podstawowej nr 6 odbierał nagrody za osiągnięcia aż w sześciu konkursach przedmiotowych.

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych gminy Police odebrali w poniedziałek (19 czerwca) dyplomy i gratulacje za osiągnięcia w wojewódzkich kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Jeden z uczniów nagrodzony został aż sześć razy...

To uczniowie, którzy szkołę podstawową kończą w trudniejszych warunkach - w podwójnym roczniku, a więc z większą konkurencją w rekrutacji do szkół średnich. Do tego część nauki odbywali zdalnie.

- To były trudne lata, szczególnie czas pandemii - przypomniał Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UM w Policach. - Edukacja zdalna to był dla was czas próby, bardzo trudnej próby. Jestem przekonany, że tę próbę zaliczyliście.

I ci, którzy w konkursach przedmiotowych odnieśli sukces, zwiększyli swoje szanse na wymarzoną szkołę.

- Laureaci tych konkursów na szczeblu wojewódzkim mają wolny wstęp do wszystkich szkół w regionie - zwracał uwagę Witold Stefański. - Nie muszą się przejmować tym, jak wypadły im egzaminy, ile jest miejsc w danej szkole. A finaliści mają dodatkowe punkty w rekrutacji.

Jeden z uczniów wystartował i odniósł sukcesy aż w sześciu konkursach.

- Nauczyciele nawet mu mówili, żeby skoncentrował się na jednym, dwóch - wspominał jeszcze przed rozdaniem nagród naczelnik. - Ale chciał inaczej. I będzie dziś tutaj sześć razy występował, otrzyma sześć nagród. Wygrał cztery konkursy w gminie, w dwóch był drugi. A z historii jest laureatem wojewódzkim.

To Alan Kajkowski (SP nr 8). Zapewnia, że nie wymagało to od niego wielu wyrzeczeń.

- Warto rozwijać swoje pasje - powiedział już po gali. - To przyjemność.

Znajdował też czas na realizację pozaszkolnych zainteresowań. Działa w harcerstwie i właśnie ukończył kurs na młodszego ratownika WOPR.

Nela Skrzypek (SP nr 8), która została laureatką wojewódzką konkursu z języka polskiego, przyznaje, że na taki sukces trzeba zapracować, i to nie w pojedynkę.

- Myślę, że bardzo ważna jest praca nie tylko ucznia, ale też dobry opiekun, który wesprze w tej pracy - mówiła. - Ja miałam to wsparcie i od nauczycieli, i od rodziców, i od moich przyjaciół. Oczywiście bardzo dużo czasu na to trzeba poświęcić, uczyć się... troszeczkę też talent. Ale myślę, że dla każdego jest to do zrobienia, wystarczy praca. Warto. Byłam zwolniona z egzaminu z języka polskiego i zyskałam przywilej dostania się w pierwszej kolejności do szkoły - to duże ułatwienie, bo mamy ten duży rocznik.

Podobny przywilej wypracował też sobie Franciszek Grzyb (SP nr 8), który tytuł laureata zdobył w konkursie biologicznym.

Pozostali nagrodzeni mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół średnich. W poniedziałek zaś od władz gminy i powiatu przyjęli gratulacje, dyplomy, książki. Wcześniej zaś pojechali na ufundowaną przez gminę kilkudniową wycieczkę do Trójmiasta.

- Ciężko pracowaliście, gdy inni być może odpoczywali - mówił burmistrz Polic Władysław Diakun. - Dzisiaj możemy wam wręczyć nagrody. To ważne też dla rodziców, nauczycieli i szkoły, którą reprezentujecie.

- Pokazujecie wszystkim, że warto, że można być najlepszym - powiedział starosta policki Andrzej Bednarek. - A za kilkanaście lat będziecie dokładnie w tym miejscu, w którym my dzisiaj jesteśmy, bo przyszłość należy do was.

Nagrodzono też nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursów.©℗

Agnieszka Spirydowicz