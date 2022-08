Gala Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Po raz pierwszy wręczono statuetkę Aleksandra Doby

Laureatów Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina za ubiegły rok poznaliśmy już w marcu. Gala, podczas której je wręczono, odbyła się natomiast w sobotę, 20 sierpnia. Żagle 2022 to doskonała okazja do tego, by uroczyście uhonorować zwycięzców za ich osiągnięcia. Laureatów wyłoniono w siedmiu kategoriach. Patronem Nagrody Specjalnej został Aleksander Doba.

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji, uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich, w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim. Galę otworzyła wiceprezydent Szczecina Lidia Rogaś.

Nagroda dla żeglarza, regatowca i za wydarzenie

W kategorii Żeglarz Roku zwyciężyła Agnieszka Skrzypulec. Nagrodę im. Kpt. Ludomira Mączki otrzymała za pasję i konsekwencję w dążeniu do celu oraz wywalczenie wicemistrzostwa olimpijskiego w klasie 470 w 2021 roku.

– Ta nagroda trochę wykracza poza konkurencję, w której zwykle jestem nominowana, czyli regatowca roku, ale mam też świadomość, że ten medal olimpijski jest pierwszy wśród żeglarzy zachodniopomorskich, więc można powiedzieć, że przełamał jakieś schematy, dlatego bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powiedziała laureatka. – Bycie Żeglarzem Roku to dla mnie duży sukces.

Regatowcem Roku został Jakub Guźlecki, otrzymując nagrodę im. Kpt. Kazimierza „Kuby” Jaworskiego – za liczne sukcesy regatowe w 2021 roku i podążanie śladem patrona nagrody.

W kategorii Popularyzator Żeglarstwa zwyciężył Maciej Cylupa. Za wybitne osiągnięcia organizatorskie promujące żeglarstwo polskie i międzynarodowe otrzymał nagrodę im. Kpt. Kazimierza Haski.

Za Wydarzenie Żeglarskie roku 2021 uznano Regaty im. Leonida Teligi w Myśliborzu. Nagrodę odebrał Krzysztof Iwanow, komandor MKS Szkuner Myślibórz. Doceniono organizację jubileuszowej 50. edycji regat i popularyzację żeglarstwa wśród najmłodszych.

Komandor Iwanow dziękował kapitule nagrody i tym, którzy bezpośrednio się przyczynili do organizacji regat, w tym burmistrzowi Myśliborza, sponsorom i sympatykom żeglarstwa. Zaprosił też wszystkich na kolejne regaty do Myśliborza zaplanowane na czerwiec 2023 roku.

– To znamienna nagroda, dlatego, że ma to być sygnał dla żeglarzy z całego województwa zachodniopomorskiego, że liczą się osiągnięcia nie tylko szczecińskich żeglarzy – podkreślił Maciej Krzeptowski, przewodniczący kapituły nagród. – Zgłaszajcie się, robicie wspaniałe rzeczy, nagrody na was czekają.

Trener roku i nagroda specjalna

Trenerem Roku został Arkadiusz Lenkowski – za wysokie lokaty w polskim żeglarstwie regatowym młodych żeglarzy z Klubu Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie. Otrzymał nagrodę im. Teodora Czarneckiego.

– Nasz klub jest najlepszym w województwie zachodniopomorskim – nie krył dumy laureat. – Mamy najwięcej zdobytych punktów w zeszłym roku, w tym roku również jesteśmy na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo za docenienie pracy, za to, że jesteśmy zauważani.

Po raz pierwszy przyznano Żeglarską Nagrodę Specjalną im. Aleksandra Doby. Jej laureatem został Aleksander Ostasz – za popularyzację marynistyki i organizację licznych wystaw morskich oraz wydarzeń związanych z kulturą morza, w tym zorganizowanie ekspozycji „Zabytki toru wodnego Świnoujście – Szczecin” w 2021 roku. Nagrodę wręczyła Gabriela Doba, wdowa po jej patronie.

– On co prawda popularyzował turystykę wodną, kajakową głównie, jego wyprawy były wszystkie niekonwencjonalne, ale był żeglarzem, ponieważ miał patent sternika jachtowego – zaznaczyła.

Laureat powiedział, że też kiedyś był kajakarzem i zawsze podziwiał Aleksandra Dobę.

– Tutaj jestem bardziej płetwonurkiem więc starałem się, ile się da tych rzeczy z dna Odry i Zalewu uratować i one wszystkie trafiły do placówek muzealnych – mówił A. Ostasz. – Nie byłem świadomy, że uda nam się uratować sto ton obiektów zabytkowych.

Nagrodę im. Kpt. Ludomira Mączki i czek na 10 tys. zł otrzymał Jerzy Szwoch – za swobodną, wieloletnią żeglugę za linię horyzontu, liczne sukcesy regatowe, rejsy z młodzieżą i wskazywanie młodym adeptom żeglarstwa drogi ku morzu.

(ek)