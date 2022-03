Znamy laureatów Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

Siedmiu zwycięzców dołączyło do grona laureatów Międzynarodowych Żeglarskich Szczecina. Kapituła nagrodziła najlepszych kandydatów spośród nadesłanych zgłoszeń.

Każdy rok obfituje w nowe inicjatywy i wydarzenia żeglarskie, które później mogą zostać docenione i wyróżnione w naszym konkursie. W sobotę, 26 marca, do grona dotychczasowych laureatów Nagród Żeglarskich dołączyły kolejne nazwiska i wydarzenia. Wyniki zostały zaprezentowane w sieci w wirtualnej prezentacji. Uroczysta gala wręczenia nagród zostanie zorganizowana podczas wydarzenia Żagle 2022.

– Łącznie do tegorocznych nagród wpłynęły 82 zgłoszenia w 9 kategoriach – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Kapituła konkursu nie miała łatwego zadania. (...) Po długich obradach kapituła zadecydowała o wyłonieniu 19 nominacji w 7 kategoriach. W tym roku nie zostaną przyznane nagrody w kategoriach: Rejs Roku oraz Nagroda Kota Umbriagi.

Żeglarzem Roku

została Agnieszka Skrzypulec – z żeglarstwem związana od 2000 roku. Zawodniczka regatowa, startowała w klasach Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 470. Najlepsza polska zawodniczka w klasie olimpijskiej 470, olimpijka z Londynu 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020. W 2021 roku wywalczyła wicemistrzostwo olimpijskie w klasie 470. Pływa w załodze z Jolantą Ogar.

Regatowiec Roku

to Jakub Guźlecki – zawodnik regatowy klasy windsurfing i Foil – desek z hydroskrzydłami, członek kadry narodowej i wojewódzkiej oraz Regatowej Reprezentacji Szczecina. W 2020 roku zdobył brązowy medal i tytuł wicemistrza na Mistrzostwach Polski Młodzików BIC Techno 293. W 2021 r. zajął IV miejsce w Mistrzostwach Świata, VII miejsce w Mistrzostwach Europy, IV miejsce w Mistrzostwach Polski oraz osiągnął sukcesy w regatach krajowych. Trenuje w Centrum Żeglarskim w Szczecinie.

W kategorii Popularyzator Żeglarstwa

zwyciężył Maciej Cylupa – żeglarz, sędzia regatowy, manager sportowy, przedsiębiorca. Organizator cyklu regat: Polska Liga Żeglarska, Polish Match Tour, Szczecińska Liga Regatowa. Od 2007 roku zorganizował i współorganizował w Szczecinie i regionie zachodniopomorskim szereg imprez żeglarskich. Inicjator i organizator Szczecińskiej Ligi Regatowej – dla amatorów. Założyciel Fundacji Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego w Szczecinie, wspomagającej starty Agnieszki Skrzypulec.

Za Wydarzenie Roku

uznano Regaty im. Leonida Teligi w Myśliborzu – w minionym roku (19-20 czerwca) zorganizowano 50. edycję tych międzynarodowych zawodów, na Jeziorze Myśliborskim. Ich początki sięgają 1972 roku, a Puchar Wieczysty za zwycięstwo drużynowe ufundowany został w 1978 roku przez brata Leonida Teligi – Stanisława. W 50. edycji regat brali udział także zawodnicy z Czech oraz Niemiec. Do rywalizacji stanęło 57 jachtów i 69 młodych żeglarzy w klasie Optimist (grupa A i B) oraz Cadet.

Trenerem Roku

został Arek Lenkowski – trener, prezes Klubu Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie, wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Od lat jego wychowankowie w klasie Optimist osiągają wysokie wyniki. Między innymi w 2021 roku zdobyli w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych: I miejsce Filip Harasimowicz-Krysztofiak, IV miejsce Aleksandra Bobrowska. Duże sukcesy osiągnęła także zawodniczka Maja Harasimowicz-Krysztofiak, zajmując pierwsze miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, regatach o Memoriał Ottona Weilanda, regatach o Puchar Dnia Dziecka i Nadzieja Sportu, zdobywając 11. miejsce w rankingu tej klasy i 5. w klasyfikacji dziewcząt. Jego zawodnik Michał Jaroszek uczestniczył w Mistrzostwach Świata na jeziorze Garda we Włoszech.

Żeglarska Nagroda Specjalna

trafiła do Aleksandra Ostasza – historyka, archeologa podwodnego, muzealnika, dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, dziennikarza. Wielokrotnie brał udział i organizował wyprawy nurkowe na bałtyckie wraki statków: „Goya”, „General von Steuben”, „Memel”, „Schleswig-Holstein”. Jest autorem licznych wystaw i wydarzeń związanych z nurkowaniem, marynistyką i historią Pomorza Zachodniego. W 2021 roku był organizatorem ekspozycji „Zabytki toru wodnego Świnoujście - Szczecin”, na której pokazano część z zabytków wydobytych podczas inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Wystawa miała swoją premierę w Warszawie, następnie trafiła do Szczecina, Kołobrzegu i Elbląga.

Nagrodę imienia Ludomira Mączki

przyznano Jerzemu Szwochowi. To wybitny kapitan jachtowy, od lat związany z Centrum Żeglarskim w Szczecinie, wieloletni kapitan jachtów „Magnolia” i „Dar Szczecina”. Żegluje od 1970 roku, pływał po Morzu Bałtyckim, Północnym i Atlantyku. Jako kapitan odbył wiele rejsów. Na jachcie „Dar Szczecina” od 2006 roku uczestniczył w kolejnych edycjach regat The Tall Ships Races, pływając z młodzieżowymi załogami i osiągając wielokrotnie sukcesy regatowe. Prowadził rejsy szkoleniowe dla dorosłych i młodzieży, pływał z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnik regat: Cutty Sark Tall Ships Race 1984 i 1998, Baltic Sail Rostok 2000, Sail Amsterdam 2010, Sail Bremerhaven 2010, Nord Sea Regatta 2010, Kultur Regatta 2015 i innych; przepłynął ponad 70 tys. Mm. Wraz z jachtem „Dar Szczecina” Honorowy Ambasador Miasta Szczecina (2013).

