Najlepsi z najlepszych. Maturę zdali na 100 procent

Trzech tegorocznych maturzystów z naszego regionu za swoje szczególne osiągnięcia otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Laureatkami ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”, zostały Julia Pawlak – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu i Maria Krajewska – absolwentka XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zaś finalistą Kacper Grabowski – absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Tegoroczni maturzyści z Pomorza Zachodniego to finaliści projektu realizowanego przez krakowską fundację "Zawsze Warto", której partneruje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Aby znaleźć się w gronie najlepszych musieli zdawać maturę po raz pierwszy, przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych albo uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przystąpić – w przypadku licealistów - do co najmniej dwóch egzaminów na poziomie rozszerzonym, albo – jeśli dotyczyło to technikum - jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Z każdego egzaminu maturalnego uczeń liceum musiał uzyskać wynik co najmniej 90 procent, natomiast technikum – 85 procent. Z co najmniej jednego przedmiotu abiturienci musieli uzyskać wynik 100-procentowy.

- Wysokie wyniki to potwierdzenie ogromnego potencjału i pasji młodych ludzi, ale też sukces rodziców, efekt pracy szkoły i środowiska. Serdecznie gratuluję tego sukcesu i życzę kolejnych na dalszej drodze edukacji. Oczywiście chcielibyśmy, żebyście powiększyli grono zachodniopomorskich studentów, ale jeśli wybierzecie inne uczelnie to będziecie wspaniałymi ambasadorami Pomorza Zachodniego - mówił na uroczystości wręczenia nagród marszałek Olgierd Geblewicz.

W tegorocznej – już VIII edycji projektu „Matura na 100 procent" spośród 273 419 zdających egzaminy maturalne 2021 kryteria spełniło 62 maturzystów z całej Polski. To finaliści tegorocznej edycji. Spośród nich Kapituła wyłoniła 26 laureatów, w tym dwie maturzystki z województwa zachodniopomorskiego. Każda z tych osób otrzymała list gratulacyjny oraz nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 2,5 tys. złotych.

