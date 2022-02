Akademia Sztuki już gotowa na rekrutację. Jest kilka zmian

Akademia Sztuki, najmłodsza uczelnia w Szczecinie, rekrutację prowadzi od 10 maja, ale jej szczegóły zdradziła już teraz. W nowym roku akademickim szykują się pewne zmiany.



Ważne: podczas naboru AS nie będzie brała pod uwagę wyników matur (choć oczywiście egzamin dojrzałości trzeba zdać). Będą liczyły się tylko wyniki egzaminów wstępnych. Na kierunku instrumentalistyka wymagane są umiejętności na poziomie drugiego stopnia szkoły muzycznej - ale nie jest wymagany dyplom ukończenia szkoły.

- W nowym roku akademickim mamy kilka zmian - ogłasza szczecińska uczelnia. - Nowością są specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Uwaga - w tym roku nie prowadzimy rekrutacji na specjalność muzyka kościelna! Zapraszamy też na nasz nowy kierunek na studia pierwszego stopnia: gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna.

Jak przebiega rekrutacja na Akademię Sztuki?

Maturzyści rekrutację zaczną od rejestracji elektronicznej w systemie AS. W tym roku ten etap rekrutacji będzie trwać od 11 maja (godz. 10.00) do 7 czerwca (godzina 16.00). Następnie Komisja Rekrutacyjna prześle informacje o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych. Nie wiadomo, jak do tego czasu ukształtuje się w Polsce sytuacja pandemiczna - dlatego dopuszczalne jest częściowe lub całkowite przeprowadzenie egzaminu w wersji online. Rekrutacja zakończy się 15 lipca. Jeśli na niektórych kierunkach pozostaną wolne miejsca, można spodziewać się dogrywki.

Podczas ostatniego naboru do AS największym wzięciem cieszyły się: grafika projektowa (5,33 os. na miejsce), grafika artystyczna na kierunku grafika (3,4) oraz gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna na wzornictwie (3,3). Jak podkreślała prof. Mirosława Jarmołowicz, jej uczelnia tworzy kierunki zgodnie z potrzebami rynku pracy i regionu. A gry komputerowe są kierunkiem interdyscyplinarnym, w który zaangażują się także artyści muzycy.

– Planów mamy bardzo dużo, a te najważniejsze dotyczą integracji, czyli działań interdyscyplinarnych, dla których uczelnia została powołana – opowiadała pani rektor podczas inauguracji roku. – Mamy dwie dyscypliny sztuk plastycznych i muzycznych, jesteśmy więc unikatową szkołą wyższą w Polsce. Drugi plan dotyczy rozwijania infrastruktury.

Niedawno uczelni udało się pozyskać Pałac Joński, w którym wcześniej swoją siedzibę miał bank PKO SA.

(as)