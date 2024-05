Bunt i relacje międzyludzkie. Język polski już za maturzystami

Egzamin z języka polskiego okazał się dla tegorocznych maturzystów bardzo łatwy. Fot. Dariusz Gorajski

Matura 2024 z języka polskiego rozpoczęła się w polskich szkołach we wtorek 7 maja o godzinie 9. Do wypełniania arkuszy egzaminacyjnych z obowiązkowego przedmiotu na podstawowym poziomie w Szczecinie zasiadło ponad 3,3 tys. maturzystów. Na udzielenie odpowiedzi i napisanie rozprawki w Formule 2023 mieli aż 240 minut, czyli cztery godziny. Krócej, bo tylko 170 minut, trwał egzamin dla tych, którzy do matury przystąpili w Formule 2015, czyli nielicznej grupy uczniów - absolwentów gimnazjów.



- To najłatwiejsza matura z wszystkich w XXI wieku - na gorąco komentowali maturzyści wychodzący z pierwszego egzaminu w tegorocznej sesji głównej. - Proste pytania, przyjemne tematy, łatwe wypracowanie - mówili po czterogodzinnym ślęczeniu nad arkuszem z 16 zadaniami.

Z czym przyszło się mierzyć abiturientom, którzy w większości zdawali egzamin w Formule 2023? To matura dla uczniów, którzy są absolwentami czteroletniego liceów oraz pięcioletnich techników.

Arkusz składał się z trzech części: języka polskiego w użyciu, testu historycznoliterackiego oraz wypracowania i to właśnie ono zawsze wywołuje najwięcej emocji. Tym razem młodzież mogła wybierać między dwoma tematami: „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka” lub „Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”. Rozprawkę trzeba było napisać, odwołując się do utworów literackich, także poetyckich, lektur i wybranych kontekstów, a tekst nie mógł być krótszy niż 300 wyrazów.

Jednak zdający egzamin z języka polskiego musieli także wykazać się znajomością „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Potopu” Henryka Sienkiewicza i „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Trzeba było wyjaśnić, na czym polega koncept w wierszu „Niestatek” Jana Andrzeja Morsztyna, pytano o symbolikę złotego rogu w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, dokonać analizy postawy podmiotu lirycznego w Trenie X Jana Kochanowskiego i porównać ją do postawy Demeter z „Mitologii” Jana Parandowskiego. Nie zabrakło pytań, które odnosiły się do „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz do tekstów „Zarządzanie czasem” Richarda Luecke czy „Masz wrażenie, że czas płynie za szybko?” Hanny Gadomskiej.

Ci, którzy zdawali maturę w Formule 2015, musieli zmierzyć się z tekstami m.in. „Kultura - komunikowanie wartości” Grzegorza Żuka oraz „Artyści jako specyficzna grupa społeczna i zawodowa” Jarosława Działka i Moniki Murzyn-Kupisz.

W środę maturzystów czeka egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. W Formule 2015 potrwa 170 minut, w Formule 2023 egzamin maturalny z matematyki trwać będzie 180 minut.

Maturzystom niezmiennie życzymy powodzenia!©℗

(kel)