Chopin w Willi Lentza – zagra Kevin Kenner. Mamy bilety dla Czytelników

Fot. materiały organizatora

W środę (8 maja o g. 18) w ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lenza. Dzieła wszystkie” z zespołem Vienna Morphing Soloists wystąpi Kevin Kenner.

W programie wieczoru znajdą się następujące dzieła Mistrza z Żelazowej Woli: skomponowany w 1830 roku I Koncert fortepianowy e-moll op. 11, stworzone na przełomie lat 1827 i 1828 (z dedykacją dla Tytusa Woyciechowskiego) Wariacje B-dur op. 2 na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” W.A. Mozarta, oraz napisane dla baronowej Frances Sarah d'Este Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22.

Kevin Kenner urodził się w południowej Kalifornii. Naukę gry na fortepianie rozpoczął u Krzysztofa Brzuzy. Jako nastolatek przyjechał do Polski, by uczyć się u profesora Ludwika Stefańskiego, który przygotował go do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1980). Był wtedy najmłodszym uczestnikiem konkursu i otrzymał nagrodę specjalną dla „bardzo obiecującego artysty”.

Światowe uznanie zyskał w 1990 roku. Zajął wówczas II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pierwszego nie przyznano), a także otrzymał nagrody publiczności i za najlepsze wykonanie poloneza. Zdobył wówczas także Brązowy medal Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Warto dodać, że te dwa wydarzenia uznawane są za najbardziej prestiżowe konkursy pianistyczne na świecie.

Muzyka okrzyknięto „jednym z najwybitniejszych amerykańskich pianistów ostatnich lat (Howard Reich, „Chicago Tribune”), „…który reprezentuje klasę tak wielkich chopinistów jak Rubinstein, Benedetti-Michelangeli i Dinu Lipatti” (Winfried Wild, „Schwaebische Zeitung”). „Financial Times” opisał instrumentalistę jako „…muzyka pełnego wdzięku, subtelności i siły, dojrzałego w ujęciu dramatyzmu i proporcji, w skrócie: dojrzałego muzyka u szczytu formy”. „Washington Post” nazwał go „…wybitnym talentem, artystą którego intelekt, wyobraźnia i zmysł muzyczny przemawiają silnie i elokwentnie”. Dyrygent Stanisław Skrowaczewski, który nagrywał m.in., z Arturem Rubinsteinem, wspominał interpretacje F. Chopina stworzone przez Kennera jako „…bardzo emocjonalne i piękne”.

Płyty z jego nagraniami zawierają utwory Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Astora Piazzolli, Maurice’a Ravela i Roberta Schumanna. Za album z kompozycjami A. Piazzolli, pianista otrzymał w Polsce nagrodę Fryderyka w kategorii muzyki kameralnej, a nagranie na fortepianie Pleyela z 1848 roku utworów F. Chopina (seria NiFC 2008), zostało ocenione przez francuski magazyn „Diapason” jako znakomite.

Vienna Morphing Soloists – kwintet składający się z solistów renomowanego MORPHING CHAMBER ORCHESTRA, uznanej przez krytyków za jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie.

Szefem i założycielem zespołu jest wybitny altowiolista, aranżer, producent i animator kultury Tomasz Wabnic.

Ich niezwykłe umiejętności muzyczne i wszechstronność sprawiają, że są jednym z najbardziej uniwersalnych zespołów na świecie.

Współpraca z wybitnymi muzykami, takimi jak Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, Makoto Ozone, Bobby McFerrin, Josef Tawadros czy Kevin Kenner, podkreśla ich znaczenie w świecie muzyki.

Zespół występował w prestiżowych projektach muzycznych, takich jak album z Timem Allhoff dla Berlin Klassik, który zgromadził ponad 2 miliony streamów na platformach cyfrowych.

Ich oszałamiające aranżacje i wykonania znalazły uznanie na całym świecie, co potwierdzają koncerty w renomowanych salach koncertowych, takich jak Sala Eroica Beethoven w Wiedniu, Sala Cortot w Paryżu czy Konzerthaus w Wiedniu. W 2023 roku zespół odbył udane tournee w Brazylii, gromadząc ponad 50 000 widzów na 5 koncertach oraz uczestniczył w nowej edycji festiwalu Winterthur w Szwajcarii.

Vienna Morphing Soloists nagrywają dla najważniejszych wytwórni fonograficznych w Europie, takich jak Sony, APARTE czy BERLIN KLASSIK, a ich nagrania emitowane są przez renomowane stacje radiowe i telewizyjne, w tym Radio Klassik Wien, Radio Classique France, PBS w USA czy ORF w Wiedniu

W 2024 roku zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, z koncertami w Europie, w miastach takich jak Paryż, Wiedeń, Hamburg, Kraków, oraz z planowanym tournee w Korei.

Vienna Morphing Soloists to niezwykły zespół, który nieustannie przekracza granice i inspiruje słuchaczy na całym świecie swoją muzyką i pasją.

Dla naszych Czytelników mamy dwa pojedyncze zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248 z hasłem: kurier.chopin. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (8 maja). Zaproszenie otrzymają osoby, która najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.