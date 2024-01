W stoczni "Wulkan" przetransportowano część ogromnego doku [FILM]

Pierwszy z trzech modułów budowanego doku wkrótce będzie zwodowany. Fot. Stocznia Szczecińska „Wulkan”

W Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” odbył się transport konstrukcji pierwszego modułu doku o masie ponad 4000 ton. Dok pływający nr 8 budowany jest dla Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie.

– Cała operacja została zaplanowana i zrealizowana przez zespół Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, trwała od 16 do 17 stycznia – informuje Katarzyna Ansen-Mrowińska, starszy specjalista ds. marketingu w tej spółce. – Transport odbył się z placu montażowego Odra Nowa na plac OP-10, a jego realizacja wymagała zastosowania aż 132 osi samobieżnych platform transportowych – ze względu na wagę konstrukcji.

Moduł doku został wtoczony za pomocą samojezdnych zestawów podnośnikowych z pochylni Odra Nowa na ponton „Carrier 17”, który dopłynął do nabrzeża Drzetowskiego. To pierwszy z trzech bloków, który wkrótce będzie zwodowany. Gdy gotowe będą wszystkie trzy moduły, zostaną połączone na wodzie i wyposażone.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja doku nr 8 będzie mogła przyjmować jednostki o masie do 24 000 ton. Jego długość całkowita wyniesie 235,6 m, szerokość zewnętrzna – 47,30 m, a wewnętrzna (między basztami) – 38 m. Dok będzie mógł się zanurzyć maksymalnie do 16 m. Ma być jednym z największych na Bałtyku.

Według ubiegłorocznych zapowiedzi prezesa Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Marka Opowicza, oddanie klientowi gotowej konstrukcji zaplanowano na rok 2024.

Stocznia rozwija działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych dla branży morskiej, offshore i onshore dla odbiorców światowych. Strategia spółki jest silnie powiązana z kluczowymi aktywami, które są przeznaczone dla kompletnych dużych statków i konstrukcji stalowych o masie jednostkowej do 4500 ton. W ramach planu morskiej stoczni wiatrowej planuje się budowę morskich podstacji wiatrowych, a także innych wielkogabarytowych komponentów offshore na rynek europejski i amerykański. Działalność stoczniowa skupi się na flocie handlowej, a także statkach do obsługi morskiej energetyki wiatrowej, takich jak typu „walk to work”.

Tymczasem w MSR „Gryfia” trwają prace przy budowie infrastruktury okołodokowej. Generalnym wykonawcą jest firma Doraco. Zmodernizowane zostanie nabrzeże Gdyńskie i zbudowany będzie 60-metrowy pirs (jako przedłużenie nabrzeża Gdańskiego). Powstanie też głębia dokowa o głębokości 17 m. Inwestycja ma być ukończona w połowie tego roku.

(ek)

Film: Stocznia Szczecińska „Wulkan”