Chrzest nowego doku w Stoczni Pomerania

Chrzest nowego doku NMG 1 odbył się 21 września w Stoczni Pomerania. Będą na nim remontowane statki o nośności do 5000 dwt. Fot. Krzysztof Żurawski

Ma nośność 5000 ton, 128 m długości oraz 30,5 m szerokości. Zanurzenie konstrukcyjne wynosi 10 m. To parametry nowego doku pływającego wybudowanego przez szczecińską spółkę Astillero należącą do Net Marine Group. W czwartek (21 września) w Stoczni Pomerania przy ul. Gdańskiej w Szczecinie odbył się uroczysty chrzest tej Jednostki, której nadano nazwę NMG 1.

Matką chrzestną doku została Joanna Chmielnicka, dyrektor ekonomiczny Net Marine Group. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, administracji morskiej, wielu firm z branży oraz posłowie.

Wybudowanie doku i wprowadzenie go do eksploatacji przez spółkę Astillero, będącą podobnie jak Stocznia Pomerania częścią szczecińskiej Grupy Net Marine, to unikatowe w skali naszego kraju wydarzenie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań jest to pierwszy wybudowany od kilku dekad w Szczecinie mobilny dok pływający o obniżonej masie własnej. Dodatkowo, wprowadzenie na doku nowoczesnych technologii umożliwiło m.in. zwiększenie zabezpieczenia korozyjnego remontowanych statków.

Pomimo znacznego stopnia skomplikowania, NMG 1 został wybudowany w rekordowo krótkim czasie, tj. 18 miesięcy.

– Zapał, determinacja oraz zaangażowanie wszystkich pracowników doprowadziły nas do tego miejsca, a zakończona budowa doku wieńczy sukcesem nasze wieloletnie starania – powiedział Przemysław Mańkowski, prezes Net Marine.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Oficjalna nazwa projektu to „Prace B+R nad opracowaniem procesu kompleksowego remontowania jednostek pływających z wykorzystaniem innowacyjnego mobilnego doku pływającego o obniżonej masie własnej”. Został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu miała wynosić ponad 45 mln zł, ale skutki pandemii i wojny na Ukrainie podniosły koszt o ok. 40 proc. Dofinansowanie z UE to przeszło 23 mln zł.

Net Marine Group ma wieloletnie doświadczenie w branży morskiej, posiada oddziały w Szczecinie i Gdyni. Jej spółka Net Marine – Marine Power Service, powstała w 2005 roku, od początku działa w branży remontów statków pełnomorskich i okrętów Marynarki Wojennej RP. Dostarcza też i serwisuje sprzęt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa życia na morzu. W 2018 r. Net Marine Group kupiła spółkę Stocznia Pomerania w Szczecinie, zwiększając potencjał oferowanych usług.

(ek)