Pomorze Zachodnie deklaruje 2 mln zł wsparcia dla regionów dotkniętych klęską żywiołową

Fot. UMWZ

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje gotowość przyznania dla poszkodowanych samorządów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 mln zł. To środki na wydatki inwestycyjne w związku z usuwaniem skutków powodzi. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte w czwartek (19 września) – Mamy świadomość, że dzisiaj jest wielka chęć pomocy, ale musimy myśleć długoterminowo o wsparciu – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.



Podczas czwartkowej sesji Sejmiku marszałek województwa Olgierd Geblewicz przedstawił radnym informacje o podjętych działaniach ze strony samorządowej. W poniedziałek sytuacja regionów dotkniętych powodzią była tematem nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Związku Województw RP oraz Konwentu Marszałków. Odbyły się też robocze spotkania online Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które mają zająć się koordynacją działań.

– Koordynacja takiej pomocy nie jest łatwa, ale chcemy mądrze włączyć się w to wsparcie. Podczas posiedzenia Zarządu Związku Województw zdecydowaliśmy, że w kwestii pomocy materialnej i osobowej to dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej ze wszystkich regionów, będą pełnili funkcję koordynującą. W tym miejscu apeluję do wszystkich NGO’sów, samorządowców i ludzi dobrej woli: jeżeli chcecie pomóc to szukajcie wsparcia poprzez ROPS-y – mówił marszałek Geblewicz podczas sesji.

Marszałek województwa zadeklarował także pomoc finansową dla poszkodowanych samorządów, z poszkodowanych województw. Obecnie opracowywana jest forma przekazania środków.

– Jeśli chodzi o kwestię finansową, zadeklarowałem w imieniu Sejmiku wsparcie finansowe dla poszkodowanych samorządów, z poszkodowanych województw. Dlatego dziś pod obrady wnoszę uchwałę. To uchwała deklaratywna wyrażające wsparcie dla regionów dotkniętych klęską żywiołową – mówił marszałek.

(k)