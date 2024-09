Wystawny weekend Wałów Chrobrego. Kiermasze: ogrodniczy i regionalnego jadła

Przed nami kolejna odsłona kiermaszu „Pamiętacie o ogrodach”. Fot. Arleta NALEWAJKO

Ponad stu wystawców ze wszystkim, co zielone do domu i ogrodu. Czyli morze kwiatów, traw, krzewów i drzew ozdobnych oraz owocowych, pnączy, roślin do oczek wodnych i m.in. ziół w doniczkach. Już w ten weekend (21-22 września) – pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego i na Wałach Chrobrego.

Przed nami jesienna odsłona najbardziej znanej i cenionej z zielonych imprez wystawienniczych Szczecina, czyli „Pamiętacie o ogrodach”. Idealna okazja, aby wzbogacić balkonowe, tarasowe czy ogrodowe kompozycje w ogrodnicze nowości, czy rzadko spotykane okazy. Choć w kiermaszowej ofercie nie zabraknie też dobrze znanych, sprawdzonych i popularnych pewniaków, tyle że w odmianach, których – jak podpowiadają organizatorzy wydarzenia – sąsiedzi pozazdroszczą.

Zielonym do góry

– Skoro tym razem motywem przewodnim ogrodniczej oferty będzie jesień, to można się spodziewać, że będą królowały wrzosy oraz trawy w pełni kwitnienia. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że to właśnie teraz jest najlepszy czas na sadzenie cebulek kwiatowych – mówi Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – Zatem podpowiem, że mocnym akcentem w tej grupie oferty ogrodniczej będą nowe zachwycające odmianami tulipany pełne, zwane też piwoniowymi, jak choćby czerwony `Championship` albo przypominający kwiat lotosu `Yellow Dencline` o płatkach intensywnie żółtych z malinowoczerwonymi akcentami. Polecam uwadze nie tylko domowych ogrodników `Dancing Passion`, w której pąkach jest niejako skryta głębia fioletu, a kwiat po rozwinięciu okazuje się liliowy z purpurowymi i błękitnymi akcentami u podstawy płatków. Kolejna z odmian o wyrafinowanej barwie błękitnego fioletu to `Mystery Dream`. Natomiast odmiana późna o zachwycającej łososiowej barwie kwiatów to `Taiwan`. Wśród odwiedzających kiermasz z pewnością znajdą się również zwolennicy tulipanów strzępiastych. Gdyby do kolekcji chcieli dorzucić odmiany, które wyglądają, jakby były pokryte igiełkami lodu, to powinni zwrócić uwagę m.in. na odmiany `Cairns`, `Flaming Memory`, `Bendigo`, `Newscastle`, `Queensland`, `Hawaii` oraz `Sunny Time`. Inne nowości wśród tulipanowych cebul to np. tulipan liliokształtny `Blushing Lady`, w płatkach którego przenikają się trzy kolory: centrum to mocny róż, a zakończenia brzegów to biało-pomarańczowe refleksy. Warto też zwrócić uwagę na cebulki `Blushing Artist’ – tulipanów należących do grupy viridiflora. Ich płatki zawsze zawierają w sobie smugę zieleni, której towarzyszy subtelny róż, łagodnie przenikający się z bielą.

Wśród cebul kwiatowych wystawcy zapowiadają również różnorodne odmiany narcyzów: pojedyncze lub pełne, o płatkach białych lub żółtych z przykoronkiem w wielu odcieniach żółtego, pomarańczowego czy różowego. Od ponadczasowych klasyków po ekstrawaganckie nowości: `White Lion`, `Love Call`, `Abba`, `Accent` czy `Bright Jewel`. Nie zabraknie również przedstawicieli jednego z roślinnych symboli Szczecina, czyli krokusów. Wystawcy zapowiadają wśród nich najlepsze z najlepszych, czyli m.in. `Pickwick`, `Aqua`, `Blue Ocean`, `Ivory Princess, `Vanguard’.

– Warto zwrócić uwagę również na lilie. W tym Candidum, znaną jako lilia świętego Józefa, która jest uprawiana od stuleci, a poza wieloma symbolicznymi znaczeniami i właściwościami leczniczymi, wyróżnia się majestatycznym pokrojem i szlachetną białą barwą płatków. Wytwarza około 20 kwiatów, które są zwieńczeniem wysokiej na 120-180 cm łodygi. To jedna z najsilniej pachnących lilii. Pojawi się w największych dostępnych rozmiarach, czyli 22/+ i 24/+, a to zapewnia wyjątkową bujność i wzrost – dodaje Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – W ofercie kiermaszu pojawią się także czosnki ozdobne – klasyczne odmiany, których cebule będą dostępne w naprawdę dużych rozmiarach: ‚Globemaster’ (24/+), ‚Ambassador’ (28/32) oraz ‚White Giant’ (24/+). Nie zabraknie innych poszukiwanych odmian: ‚Magic’, `Purple Sensation`, `Schubertii`, czy ‚Party Baloons’ tworzących kilka kwiatostanów z jednej cebuli. Natomiast nowością będzie odmiana `Lucky Balloons`, która produkuje aż 4 duże kule kwiatowe z jednej cebuli.

Smakowita oferta

W ofercie ogrodniczego kiermaszu będzie dostępnych mnóstwo innych roślin, a także nawozów, środków ochronnych i narzędzi niezbędnych zarówno do ich pielęgnacji, jak i wyeksponowania, np. donice i inne elementy małej architektury.

Tradycyjnie, ofercie ogrodniczej będzie towarzyszył targ jadła regionalnego – „Wałówka z przysmakami”, której stoiska zajmą głównie odcinek ul. Szczerbcowej.

– Przez lata zyskał sobie wierną klientelę – zapewnia Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Wystawcy zapowiadają między innymi takie specjały, jak miody z najlepszych pasiek, tradycyjne wędliny z Podlasia, Podhala i Mazowsza, chleby żytnie wypiekane na bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym, przetwory mięsne w słoikach, paprykarz domowy, ryby wędzone i w zalewach octowych, sałatki śledziowe, pasty i pasztety rybne. Nie zabraknie również serów: zagrodowych z mleka krowiego i koziego z Podlasia i Podhala. Dojadą do Szczecina także sery alpejskie, europejskie sery farmerskie. Natomiast poza nimi w przebogatej ofercie wystawcy zapowiadają m.in. oliwki greckie i hiszpańskie, litewskie specjały – kibiny, cepeliny, kwas chlebowy, tureckie przysmaki – od chałwy i lokum, po baklawę. Będą też inne różnorodne ciasta domowe, sękacze, obwarzanki tomaszowskie, tegoroczny polski czosnek, przyprawy naturalne, świeżo palona kawa, herbaty klasyczne i smakowe. Nie zabraknie też miodów pitnych, piw kraftowych i nalewek. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś pysznego, czego nie będzie mógł sobie odmówić. Choćby lodów czy dań z grilla.

Azymut na Wały Chrobrego

„Pamiętajcie o ogrodach” oraz Wałówka z przysmakami” zawładną Wałami Chrobrego na weekend. Stoiska kiermaszowe będą czynne od godz. 9, jednak w niedzielę o godzinę krócej, czyli do godz. 17.

Uwaga: W rejonie wystawienniczej imprezy będzie obowiązywała czasowa zmiana organizacji ruchu – ul. Wały Chrobrego oraz Zygmunta Starego i Szczerbcowa, na odcinkach od Jarowita do Wałów Chrobrego, już od godziny 17 w piątek (20 września) do godziny 20 w niedzielę (22 września) zostaną wyłączone z ruchu; wjazd będzie wyłącznie dla pojazdów wystawców. ©℗

A. NALEWAJKO