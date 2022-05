Części nowego doku na placu

Kolejne elementy składowe nowego doku pływającego, budowanego w Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, wyjechały z hali i zajmują dużą część stoczniowego placu. To tzw. sekcje baszt doku. Spółka informuje, że dokłada wszelkich starań, aby ten jeden z największych projektów doku na rynku europejskim został zrealizowany jak najszybciej. Jego nośność ma wynosić ok. 27 tys. ton, długość całkowita 235,6 m, a szerokość zewnętrzna 47 m. Nowy dok jest budowany dla Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie. Dzięki tej inwestycji możliwe będą remonty dużo większych statków niż obecnie, a takie są spodziewane w porcie szczecińskim po pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m i przystosowaniu do tej głębokości portowych nabrzeży.

(ek)