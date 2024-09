Wody Polskie wprowadziły zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych

Wczoraj nasi lokalni włodarze ogłaszali że ależ absolutnie nic nam nie zagraża, to nas nie dotyczy jest spokojnie i dobrze. A dzisiaj że natychmiast ukarają jak tylko wejdziesz na wały które są przystosowane i właśnie przeznaczone do ruchu turystycznego, całkiem rozsądnie.

łot wymodzili

2024-09-19 13:29:40

Siedziąły tęgie głowy i myślały, co by tu zrobić żeby się nie narobić ale zeby wyglądało ze się dużo robi. Mam plan! Krzyknął wojewoda. Jaki? - ktoś zapytał. Sprytny! - odparł wojewoda. Niech jeszcze lasy zamkną, to na pewno pomoże