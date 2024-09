Dary z Netto Areny jadą do powodzian na południe Polski [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Trwa pakowanie darów, które szczecinianie przynoszą do Netto Areny. Pierwsza ciężarówka ze Szczecina już dotarła już do Kłodzka. Następne ruszają na południe Polski.

W czwartek tuż po południu zaplanowany jest drugi transport, tym razem do Ząbkowic Śląskich. Do mieszkańców trafi woda pitna, której obecnie w gminach dotkniętych powodzią brakuje. Chwilę po godzinie 8.00 do Kłodzka przyjechała ciężarówka, która wczoraj w godzinach popołudniowych została zapakowana w żywność, środki chemiczne, tekstylia, odzież roboczą i środki higieniczne. Kolejny taki transport najprawomocniej wyjedzie z Netto Areny jeszcze dzisiaj późnym popołudniem lub jutro z samego rana na tereny objęte powodzią w województwie opolskim.

- Poza żywnością i środkami czystości produktami, których powodzianie obecnie potrzebują najbardziej są: wiadra, mopy, łopaty do usuwania szlamu, rękawice robocze, kalosze, szczotki, ścierki, elektronika – powerbanki, latarki, koce i śpiwory. Ponadto będziemy wdzięczni za każdą ilość kartonów, foli stretch oraz europalet, które usprawnią pakowanie i transport darów - informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która organizuje zbiórkę.

Punkt zbiórki w Netto Arenie działa nieprzerwanie każdego dnia w godzinach 8:00-18:00. Do czwartku dary przyjmowane są od wejścia technicznego T1 (wjazd na parking od strony boiska Orlik). W weekend 20-22.09 nastąpi zmiana - dary będą przyjmowane przy wejściu T3 od strony parkingu ogólnego. Następnie w poniedziałek 23.09 planowany jest powrót do wejścia T1.

Wciąż można dołączać do grona pakujących. Wszyscy, którzy chcą pomóc przy punkcie zbiórki, mogą skorzystać z formularza rejestracyjnego: https://system.accredi.pl/wolontariusz

Więcej bieżących informacji można znaleźć na stronie Netto Areny na Facebooku https://www.facebook.com/szczecinarena

(k)