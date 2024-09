W ogrodzie Wałów Chrobrego

„Pamiętajmy o ogrodach”, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w zielonym kalendarzu Szczecina, już 21-22 września: na Wałach Chrobrego, a pod patronatem medialnym „Kuriera Szczecińskiego". fot. Dariusz Gorajski

Dwa dni ogrodowych rarytasów oraz specjałów regionalnej kuchni - co znaczy, że na Wały Chrobrego w ten weekend (21-22 bm.) zjadą domowi ogrodnicy i smakosze nie tylko ze Szczecina. Przyczynkiem będzie jedna z najbardziej lubianych i cenionych imprez wystawienniczych ph. „Pamiętajcie o ogrodach", której będzie towarzyszyć „Wałówka z przysmakami".

Dwa dni ogrodu - fantastycznego klimatycznego wydarzenia w sercu miasta - pod patronatem naszego „Kuriera Szczecińskiego". Tym razem w jesiennej odsłonie. Na Wałach Chrobrego stanie blisko 100 stoisk, głównie ogrodniczych. Co na nich?

- Drzewka i krzewy owocowe oraz ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, trawy, pnącza ozdobne i jadalne, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, wrzosy i wiele innych roślin. Wszystko to w szerokiej gamie i obfitości odmian - znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich. Tak szeroki wybór zawdzięczać będziemy producentom, którzy przyjadą specjalnie do Szczecina z wielu rejonów Polski - mówi Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. - Ponadto w ofercie znajdzie się mała architektura, kosiarki, ceramika, rękodzieło do domu i do ogrodu.

Na co szczególnie warto będzie zwrócić uwagę?

Na bogato zapowiada się także oferta regionalnego jadła. Stoiska „Wałówki z przysmakami" staną wzdłuż ul. Szczerbcowej. Na nich oprócz lokalnych specjałów będą oferowane m.in. miody z najlepszych pasiek, tradycyjne wędliny z Podlasia, Podhala i Mazowsza, chleby żytnie wypiekane na bazie naturalnego zakwasu, przetwory mięsne w słoikach, paprykarz domowy, ryby przyrządzane na wiele sposobów. Nie zabraknie również serów, także tych alpejskich. Natomiast poza nimi w przebogatej ofercie wystawcy zapowiadają m.in. oliwki greckie i hiszpańskie, litewskie specjały - kibiny, cepeliny, tureckie przysmaki - od chałwy i lokum, po baklawę. Będą też inne różnorodne ciasta domowe, lody, piwa kraftowe i nalewki.

Na tym nie koniec atrakcji. W niedzielę (22 września) na tarasie przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem na zajęcia jogi (godz. 12) będzie zapraszać Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów, a po niej (godz. 13.30) odbędzie się flash mob flamenco w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio flamenco pod kierunkiem Donaty Szurobury.

Kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach" oraz „Wałówka z przysmakami" startują już w sobotę (godz. 9-18), a trwać będą również w niedzielę (w godz. 9-17).

* * *

Uwaga: już od godziny 17 w piątek (20 września) na czas kiermaszu z ruchu zostaną wyłączone Wały Chrobrego, a ograniczenia obowiązywać będą także na ulicach: Szczerbcowej, Zygmunta Starego i Wawelskiej. Ograniczenie, zapewniające wjazd wyłącznie dla pojazdów wystawców kiermaszu będzie obowiązywała do godziny 20 w niedzielę (22 września). ©℗

A. NALEWAJKO