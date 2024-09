Premier Donald Tusk w Szczecinie. Powódź prawdopodobnie ominie Pomorze Zachodnie

- Jesteście w lepszej sytuacji niż ci w górnym biegu Odry. Dziękuję za waszą solidarność. Ludzie tam na miejscu bardzo to doceniają - mówił Donald Tusk. - To, co teraz jest kluczowe, to dobrze skoordynowana pomoc. Pomagacie między innymi dzieciom z terenów zalanych, organizując zielone szkoły - to też wymaga koordynacji. Potrzebne są teraz także osuszacze. Tutaj na Pomorzu Zachodnim prawdopodobnie nie będziecie ich potrzebować. W mokrych budynkach nawet nie można używać prądu. Raporty z Pomorza Zachodniego są jednymi z najkrótszych. Jest mało zdarzeń do relacjonowania. I niech tak zostanie.

Jak poinformował Adam Rudawski, Wojewoda Zachodniopomorski, otwarty został jaz w Widuchowej, co spowoduje obniżenie poziomu wody w Odrze poprzez jej rozlanie na Odrę Wschodnią i Zachodnią. Wojewoda dodał, że prognozy dla regionu są korzystne. Prognozowane opady są niewielkie, a południowy wiatr nie spowoduje cofki. Niekorzystny natomiast jest fakt, że fala wezbranej wody utrzymuje się długo, od czterech do pięciu dni.

- Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, nic nie wskazuje jednak na to, aby miał być to scenariusz czarny - powiedział premier.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

FIGO 2024-09-20 17:54:56 Ten prawdziwy. Przeciwnik polityczny wymyślił sposób , aby zdefraudować FIGO. Nie martwcie się o FIGO ! Ten co się podszywa pod Figo , niech tak dla zdrowotności cmoknie ryżego wuja w pompę .Dzisiaj ma okazję , bo ryży z wizyta duszpasterską przypałętał się do wioski z tramwajami. Woda ryżego wykończy !On tego jeszcze nie wie ! Cimoszka był znakomitym Premierem i popłynął . Teraz blondyna "pomoże " Tuska utopić w tej brei zmieszanej z fekaliami .Ludzie są na razie w szoku popowodziowym !Kmiot!

Ania ze Świnoujścia 2024-09-20 17:54:31 Czy Rudawski odblokował już ulicę Ku Morzu i tym samym dostęp do plaży oraz zabytków? A tak gorliwie to obiecywali mieszkańcom Świnoujścia.

Edek 2024-09-20 17:53:56 Co za odwazne i pelne poświęcenia wejście wodzą tyfuska do zalanego i zdewastowanego przez powodz mieszkania.Chlop sie siłuje z drzwiami tylko za tymi drzwiami stoi kamera z zaprzyjaźnionej stacji i filmuje to cale zdarzenie. Filmik godny Oskara .Tak działają tuskowe media .Tv Republika to telewizja Polskich patriotow , ludzi myślących normalnie. Zgadzam się z piszacym ze tusk łamie prawo nie wpuszczając dziennikarza tej stacji. Ten zdrajca igra z bezpieczeństwem Polaków odcinając ich od info.

Ku przestrodze 2024-09-20 17:29:33 Są na internecie jeszcze artykuły kto i jak zachowywał się w Kotlinie Kłodzkiej w roku 2019 kiedy Bank Światowy dał pieniądze na budowę kilkunastu małych zbiorników przeciwpowodziowych w górach rzek. Są zdjęcia osób i zdjęcia polityków z ich wypowiedziami. Jaki problem zebrać ich wszystkich do kupy i obwozić po zalanych miejscowościach dając 15 minut potopielcom na okazanie im swoich uczuć. Jestem pewien że do ostatnich miejscowości już nikt z nich by nie dojechał. To ku przestrodze dla innych.

? 2024-09-20 17:23:52 A czym tak szybko przypłynął ? A jego minstry też przypłynęły tłumaczyć ,że Odra to nie Ren i ma prawo się rozlewać?

Matecki 2024-09-20 17:21:17 Rozgrzeszam hejterów z waszej mowy nienawiści.

Zaskoczony 2024-09-20 17:21:07 Bartosza B. nie było żeby zrobić zdjęcie?

Ola 2024-09-20 17:18:51 A głowa państwa leczy kaca po dożynkach.

Xxx 2024-09-20 17:16:17 A Jarozbaw siedzi i głaska kota po d...e. Wielki patriota.

@Yarpen Zigrin 2024-09-20 17:04:20 To wypowiedż hejterska, język przypomina lata 30 w Niemczech. Pamiętajmy że pogarda w języku wyprzedza przemoc. Wstyd!

Jbie 2024-09-20 17:01:23 D.Tusk w Szczecinie a pisożercy jak zwykle potulni jak baranki, i atakują tylko PiS. Słyszałem, że p. Tuskowi dobrze się "powodzi" w Szczecinie.

Jan 2024-09-20 17:00:56 A ten tu po co?Przyjechał jątrzyć.

Arek 2024-09-20 16:54:02 Zobaczycie , ze nas zaleje! Bulwary nie przygotowane! Fala ma mieć ponad 8 metrów wysokości!!

Donald T. 2024-09-20 16:52:07 Jak powiedział klasyk: "nie ma powodu do paniki, prognozy nie są przesadnie alarmujące".

Wrocław i inni 2024-09-20 16:51:00 Od początku było wiadomo, że Wrocław nie ucierpi na powodzi. Ale mimo to podejmowano decyzje, aby jeszcze bardziej pomóc Wrocławiowi (zbiorniki retencyjne, tamy). Dzisiaj mieszkańcy małych miejscowości, które przestały istnieć oskarżają władze, że to jest przyczyna ich tragedii. Dbano o dużych, olano małych.

itd 2024-09-20 16:49:59 Niech kazdy robi,co umie najlepiej.Najlepiej niech ten karykaturalny rzad poda sie do dymisji,co dla Polski bedzie najlepiej,

Yarpen Zigrin 2024-09-20 16:44:50 Ależ tu się mateckich trolli nazłaziło. Aż smród w oczy szczypie.

Arek 2024-09-20 16:41:39 Witamy Panie Premierze. Jest Pan w Szczecinie zawsze mile widziany.

Sławek Kitras 2024-09-20 16:33:07 Ryży dostał z Berlina zadanie zatopienia Szczecina.

Szukam Niemców 2024-09-20 16:28:33 Premier D.Tusk zapowiedział żołnierzy niemieckich którzy będą pomagać powodzianom i żeby się nie bać. Żołnierzy niemieckich jakoś nie ma ale za to są policjanci niemieccy co przywozą do Polski tysiące nielegalnych imigrantów

Rtęć 2024-09-20 16:25:17 Pamiętamy w Szczecinie pamiętne samorządowe posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie rtęci w aodrze! Ach, co to były za czasy ! Aż skalę wywaliło

czytam 2024-09-20 16:16:04 Przyjechał z "GŁEMBOKOM TROZKOM"? A Cimoszkę/ "trzeba było się ubezpieczyć"/ i terytorialsów z Brandenburgii zaprosił?Dobry POn !

do FIGO 2024-09-20 16:11:05 Kolejny raz zmieniasz poglądy hahahha jak taka polityczna chorągiewka, kiedyś komunista, potem zatwardziały PISuar a teraz objawienia dostał i popiera PO!!! Upadek, a może wrócił na stałe do Polski? A może Niemiec zwolnił z etatu i ojro się skończyło? Tylko patrzeć jak będzie rozliczał kościołowych z ich pokus i pazerności a na koniec założy tęczową sukienkę! Można? Pewnie że można!!!

@ FIGO 2024-09-20 15:51:43 widzę że całkiem ci już odj*** może zmień leki albo zwiększ dawkę.

Daszek 2024-09-20 15:49:38 A gdzie obita opozycja Pisowska, siedzą pod kocem w domach i patrzą przez okna czy fala nie idzie?

@FIGO 2024-09-20 15:46:46 Wszystko w porządku? Ty tak serio, czy to ironia? Nie wiem, ta wypowiedź jest tak bardzo nie "figowa" że aż się zastanawiam czy nam cię tutaj nie podmienili

RAUS! 2024-09-20 15:39:50 A ten tu czego?

@Szczecinianin 2024-09-20 15:36:22 "Czy wpusci tv Republika" - prawo wstępu na konferencje mają wszystkie media. Widocznie szczujni ruśpublika nie uznano za media, tylko za, co jest faktem, fabrykę propagandy.

Fin 2024-09-20 15:29:14 Ciekawe co pisaliby pisowi fani gdyby Tusk siedział w Warszawie i tylko współczuł? Zwykle takim zachowaniem charakteryzował się pseudo rząd pisowski. Te czasy się skończyły a pis 15 października myślący Polacy wyrzucili na śmietnik historii.

FIGO 2024-09-20 15:27:31 Dziękuję Panu Premierowi Dolandowi Tuskowi za zainteresowanie oraz pomoc dla Polek i Polaków! Dodam od siebie, że w porównaniu do Morawieckiego (PIS) zapanował Pan nad biedą , bezrobociem i chaosem politycznym! Jeszcze raz Dziękuję Panu Premierowi Dolandowi Tuskowi oraz całemu rządowi za przywrócenie normalności w Polsce!

mol 2024-09-20 15:15:04 czy ktoś zdaje sobie sprawę ile to jest 25 ton piasku?

Kaczor 2024-09-20 15:08:36 Lepiej że przyjechał Tusk niż kaczor.

ZosiaSamosia 2024-09-20 15:08:22 @szczecinianin rozumiem, że Jarosław Polskę Zbaw na ratunek?

Roman 2024-09-20 15:07:21 A on po co tu. Do Angeli jedzie ?

@szczecinianin 2024-09-20 14:52:02 Jeśli jesteś chory na głowę to lecz nogi albo paznokcie

Szczecinianin 2024-09-20 14:43:37 A kto go tu zaprosił? Nie pomylil sie ? A może mial jechać do Niemiec?Kryzys to on wywołuje wszędzie tam gdzie się pojawi.Czy wpusci tv Republika czy poraz kolejny zlamie prawo.