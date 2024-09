Żołnierze na pomoc powodzianom. 12 Dywizja Zmechanizowana w akcji

Stary już mezczyzna

2024-09-20 17:40:14

Nasza 12 zmechanizowana jest bardzo dobra jednostką. Ale jak kiedys słyszłem od jeszcze starszego mojego kolegi, jak on tam słuzył w pancerniakach, bo tak było, mieli swój chlewik i chowali świnki na kiełabase dla żołdaków:). Pawdopodobnie, a bedzie to okolica w kierunku Polic, było zagłebienie, taki rów. Nie mówił mi co i jak, ale miało dojśc do sytuacji zasypania tego rowu. Mówił mi,że stały tam 2 czolgi IS-2. Zakopano je tam , równając teren. Może to wskazówka dla poszukiwaczy historii.