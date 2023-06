Ruszył przetarg na wykonawcę

Przyszły terminal instalacyjny w Świnoujściu (wizualizacja) Fot. ZMPSiŚ

W ub. tygodniu zapadła decyzja, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzyma 85 proc. dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, a kwota dofinansowania – 65,9 mln euro. Właśnie ruszył przetarg na wykonawcę tej inwestycji.

Ogólnym celem projektu jest stworzenie w Świnoujściu terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zdolnego do obsługi największych jednostek instalacyjnych czwartej generacji, charakteryzujących się przede wszystkim zwiększonym udźwigiem urządzeń instalacyjno-przeładunkowych, transportujących kluczowe komponenty farm wiatrowych, takich jak turbiny, ich wieże oraz fundamenty. Dofinansowany projekt umożliwi przeładunki, składowanie i montaż sekcji wież wiatrowych (w tym fundamentów) oraz pozostałych elementów turbin wiatrowych, a także przeładunki i składowanie innych towarów ponadgabarytowych, przestrzennych i ciężkich.

Istotny jest też nieograniczony dostęp do portu od strony wody, który w przypadku tego projektu daje możliwość transportu wielkoskalowych elementów współczesnych turbin z zachowaniem wymaganych bezpiecznych przestrzeni nawigacyjnych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące elementy portowej infrastruktury dostępowej: pogłębienie kanału wejściowego oraz basenu portowego (wraz z obrotnicą), doprowadzającego do nabrzeży o głębokości technicznej 12,5 m, budowa dwóch stanowisk statkowych w jednej linii cumowniczej o łącznej długości ok. 500 m, umożliwiających bezpieczne cumowanie statków maksymalnych typu jack-up i innych, a także formowanie nowego obszaru portowego wraz z konstrukcją przyszłego nabrzeża na długości ok. 290 m, umożliwiającego dalszy rozwój terminalu instalacyjnego o kolejne stanowisko dla jednostek instalacyjnych.

Dofinansowany projekt umożliwi budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o zainstalowanej mocy 1140 MW zlokalizowanej na wodach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Stanowi on część projektu globalnego mającego na celu stworzenie środków do produkcji „zielonej energii” i połączenie ich z polską siecią energetyczną.

– W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji budowy, która z dnia na dzień jest coraz bardziej zaawansowana – poinformował podczas 10. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Dostaliśmy blisko 66 mln euro dofinansowania na część hydrotechniczną terminalu instalacyjnego w Świnoujściu – 85 proc. – to jest maksymalną wielkość. Otrzymaliśmy też zbliżoną do maksymalnej liczbę punktów oceniających ten projekt, więc może to trafi do niektórych osób go kontestujących, że został doceniony na rynku międzynarodowym.

Jak podał prezes ZMPSiŚ, kolejnym etapem, równolegle przygotowywanym, jest przetarg na wykonawcę. W środę (28 czerwca) na stronach Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu procedur przetargowych.

– To jest warunek, żebyśmy mogli u nas w kraju takie ogłoszenie umieścić i praktycznie od jutra rozpoczynamy przetarg na wykonawcę – wyjaśniał we wtorek K. Urbaś. – Chcemy do końca października tego wykonawcę wybrać.

Dodajmy, że obok zadania, za które odpowiada ZMPSiŚ, zbudowana będzie infrastruktura nabrzeżowa terminalu, co już należy do operatora terminalu morskich farm wiatrowych: spółki Orlen Neptun II. Podmiotem odpowiedzialnym za budowę i eksploatację farmy jest deweloper Baltic Power. ©℗

(ek)