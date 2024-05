Koncert w „Słowianinie”. Closterkeller przypomni hity z „Graphite”

Zespół Closterkeller świętuje 25-lecie albumu „Graphite”. Z tej okazji w sobotę o g. 20 zagra w „Słowianinie” w Szczecinie. Materiał z płyty „Graphite”, należącej do największych dokonań zespołu, z przebojami „Na krawędzi” i „Czas komety”, arcydziełem gotyckiej delikatności „Zaklęta w marmur” i ciężaru w utworze tytułowym, zostanie na każdym z występów przypomniany w całości od początku do końca. Anja Orthodox mówi: „Jestem bardzo dumna z tego ślicznego i najbardziej eterycznego albumu w historii zespołu. To było ukoronowanie tamtego składu. Po tych 25 latach cieszymy się jak dzieci na granie tej płyty na żywo, bo płynąć na takich dźwiękach to magiczne doświadczenie”.

Oprócz „Graphite” swój jubileusz ma w tym roku także druga wybitna płyta z dyskografii Closterkeller – piękna, złota „Aurum” obchodzi bowiem swe 15-lecie. Najlepsze utwory z niej wypełnią drugą część koncertu. Usłyszymy m.in. „Ogród półcieni”, „Dwie połowy” czy „Nocarza”.

Wcześniej zagra zespół Witchen.

(as)