Możliwe burze w regionie

Fot. Piotr Nowicki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB ostrzega przed gwałtownymi burzami w całym województwie zachodniopomorskim w sobotę.

Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 18 maja od godz. 13 do godz. 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

(dAs)