Niedziela w Hali Odra. Less Waste Market i wyjtąkowy #PsiTarg

Podczas niedzielnego Less Waste Market będzie można kupić akcesoria dla psów i kotów z drugiej ręki, a tym samym zasilić konto bezdomniaków ze schroniska. Fot. Arleta Nalewajko

Tym razem będzie to market z charytatywnym przesłaniem. Dla naszych „braci mniejszych" w potrzebie. Czyli dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Pierwszy raz - w Hali Odra - już w niedzielę.

To będzie kolejna edycja Less Waste Market. Jednak tym razem w ofercie z drugiej ręki będą nie tylko ciuchy i obuwie, ceramika i szkło, artykuły wnętrzarskie i biżuteria. Ale również - akcesoria dla psów i kotów.

- Przyjaciele i miłośnicy zwierząt: zapraszamy na wyjątkowy #PsiTarg w ramach Less Waste Market. Będzie to nie tylko świetna okazja, aby znaleźć coś wyjątkowego dla waszego futrzaka, ale również szansa, by wesprzeć naszych mniejszych przyjaciół w potrzebie - zachęcają organizatorzy wydarzenia. - Znajdziecie u nas ponad 120 akcesoriów dla psów i kotów. Co więcej, cały dochód z targów zostanie przekazany na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. To idealna okazja, by zrobić zakupy z sercem i pomóc zwierzakom czekającym na nowy dom.

Niedzielna (19 maja) edycja Less Waste Market i towarzyszący mu #PsiTarg potrwają w godz. 10-16. W ofercie Hali Odra tego dnia będzie również dobra kuchnia - jak zawsze - pyszna i z food tracków.

(an)