Mocne wzmocnienie floty sprzętowej w DB Port Szczecin

Początek roku w DB Port Szczecin cechuje się mocnym wzmocnieniem sprzętowym, co jest wynikiem inwestycji podjętych jeszcze pod koniec roku 2021. Jako uniwersalny przeładowca portowy stawiamy na rozwój nowych technologii oraz ciągłe doskonalenie usług. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników, którzy użytkują sprzęt na co dzień i doceniają pozytywne zmiany, jakie niosą za sobą inwestycje.

Pierwszy sprzęt trafił do nas jeszcze w ostatnich dniach grudnia i był to żuraw terenowy Liebherr 1090-2.1 DOR (dopuszczalne obciążenie robocze) 90 ton, drugi taki sam żuraw został dostarczony pod koniec lutego. Żurawie wykorzystywane są do wielu prac przeładunkowych w porcie takich jak m.in. przeładunki bloków granitowych, formowanie i rozformowanie kontenerów oraz przeładunki wyrobów stalowych takich jak blachy w rolach. Pod koniec lutego miała miejsce także dostawa wózka widłowego Svetruck DOR 30 ton, który znacznie zwiększy nasze możliwości przeładunkowe. Wózek widłowy Svetruck to sprawdzony przez naszych operatorów sprzęt do przeładunku takich towarów jak blacha w rolach czy bloki granitowe. Również w lutym dostarczone zostały dwa rolltrailery, jeden z nich DOR 60 ton a drugi DOR 80 ton, które wykorzystywane są do przewozu szeroko pojętej drobnicy, czyli m.in. celulozy, bloków granitowych oraz blachy w rolach.

Naszym pracownikom życzymy bezpiecznej i przyjemnej pracy nowymi jednostkami sprzętowymi.

