Ciekawe konstrukcje w szczecińskim porcie

W sobotę 19 marca w DB Port Szczecin zakończono przeładunek konstrukcji w eksporcie. Była to ładowarko-zwałowarka (reclaimer) wyprodukowana w Policach dla odbiorcy z Kanady. Maszyny tego typu łączą w sobie funkcje pobierania materiałów masowych i przekazywania ich na przenośnik wraz z funkcją zwałowania. Swoje zastosowanie znajdują zarówno w portach m.in. do przenoszenia np. zbóż z zapasów, jak i w kopalniach do przenoszenia urobku kopalnianego.

Urządzenie dowieziono do portu w ponad 120 częściach. Najdłuższa miała ponad 25 metrów, najcięższa ważyła ponad 70 ton, a największa gabarytowo miała ponad 800 metrów sześciennych. Łączne wszystkie elementy konstrukcyjne ważyły 1200 ton.

Ze względu na skomplikowaną logistykę dowozu urządzenia w częściach z Polic do Szczecina nad dostarczeniem towaru do portu samochodami i barkami pracowały firmy Morska Agencja Gdynia i Best Logistics. Cały proces od momentu odbioru konstrukcji w Policach do wyjścia statku z terminala DB Port Szczecin trwał trzy tygodnie, z czego załadunek i odpowiednie rozmieszczenie konstrukcji w ładowni statku zajęły tydzień.

Ładunek odebrał specjalistyczny statek do przewozu konstrukcji „Happy River” holenderskiego armatora BigLift Shipping. Statek płynie do portu Sept-Iles nad rzeką św. Wawrzyńca w kanadyjskiej prowincji Quebec.