Plany Urzędu Morskiego

O remoncie tarasów Czerwonego Ratusza, w którym od 1963 roku swoją siedzibę ma Urząd Morski w Szczecinie, już informowaliśmy. Przypomnijmy tylko, że prace zakończyły się w zeszłym roku na 75-lecie istnienia w naszym mieście tej placówki administracji morskiej. Koszt remontu to ok. 5,4 mln złotych. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa.

Co jeszcze działo się w UMS i co planuje on w tym roku? Bez wątpienia wśród najważniejszych inwestycji, która trwa nadal, jest modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

„Na torze wodnym zakończyły się już roboty czerpalne, trwają jeszcze prace związane z profilowaniem skarp i niwelacją dna oraz czynności odbiorowe” – poinformował Urząd Morski w Szczecinie. „Dobiega także końca montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych przy jednej z nowych wysp. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk natomiast toczą się prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, Wielkiej Kępie i Radolinie, trwa także instalacja geowłókniny i kamienia hydrotechnicznego”.

Modernizowana jest także Baza Oznakowania Nawigacyjnego, która również jest częścią tej inwestycji. Zakończenie całego projektu jest planowane na pierwsze półrocze 2022 roku.

W starym roku rozpoczęły się również roboty budowlane związane z projektem, realizowanym z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

„W jego ramach przebudowano dwa nabrzeża rybackie w Trzebieży i Lubinie, rozbudowano pomost rybacki nr 1 w Niechorzu, a także wykonano prace czerpalne w trzebieskim porcie. Dobiega także końca przebudowa falochronu wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie” – informuje UMS. Na ten rok przewidziano przebudowę kolejnych dwóch nabrzeży rybackich w portach Trzebieży i Lubina oraz mrzeżyńskiego falochronu zachodniego. Łączny koszt całego projektu to ok. 45,5 mln złotych.

W trzecim kwartale minionego roku rozpoczął także prace budowlane jeden z wykonawców kolejnej dużej inwestycji UMS, w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Koszt tego projektu to ok. 54 mln złotych, a jego realizacja potrwa do połowy 2023 roku.

„W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego «Rybactwo i Morze», kolejnego, realizowanego przez nas projektu dotyczącego małych portów – «Poprawa infrastruktury w małych portach: Wolin» – informuje Urząd.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego nabrzeża rybackiego z dwoma pomostami pływającymi, zlokalizowanego przy portowym elewatorze. Nabrzeże będzie miało długość ponad 50 m.

„Projekt będzie realizowany w systemie «Zaprojektuj i zbuduj»; postępowania przetargowe na inżyniera kontraktu i wykonawcę inwestycji planujemy przeprowadzić w I kwartale 2022 roku. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku. Jego całkowity koszt to niemal 6 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniesie ponad 4 mln złotych” – zapowiada Urząd Morski w Szczecinie.

Miniony rok był kolejnym funkcjonowania programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 – 2028”. Wykonywano więc bieżące prace czerpalne na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, o łącznej kubaturze prawie 280 tys. metrów sześciennych (koszt ok. 10 mln zł).

„Ze środków programu wykonaliśmy także remonty oznakowania nawigacyjnego (stawy, dalby), prace remontowo-konserwacyjne budowli hydrotechnicznych oraz bieżące utrzymanie wałów na polach refulacyjnych za łączną kwotę ok. 5 mln złotych” – poinformowano na ums.gov.pl.

W ramach bieżących prac remontowo-konserwacyjnych (ze środków UMS) wykonano m.in. prace czerpalne w Dziwnowie, Darłowie i Kołobrzegu za łącznie ponad 2 mln złotych.

„W tym roku z programu wieloletniego będą realizowane m.in. prace czerpalno-refulacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia i torze wodnym Świnoujście – Szczecin, a także prace konserwacyjne wielu obiektów po drodze. Na ten cel przeznaczone jest w programie ok. 15,5 mln złotych.

„Ze środków budżetowych natomiast wykonamy prace czerpalne w Kołobrzegu, Darłowie, Nowym Warpnie i Stepnicy. Prognozowany łączny koszt tych prac to ok. 3 mln złotych” – informuję UMS.

W ramach wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów Morskich” w 2021 roku zostały wybudowane opaski brzegowe zabezpieczające brzeg w Jarosławcu, Międzywodziu i Kołobrzegu, przebudowano grupę ostróg brzegowych w Dziwnowie, wykonano sztuczne zasilanie brzegu w Wiciu oraz skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej. Dobiegają jeszcze końca prace związane ze sztucznym zasilaniem brzegu morskiego w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu. Koszt wykonania tych zadań to łącznie ponad 15 milionów złotych.

To tylko wybrane inwestycje w pracowitym minionym roku i w rozpoczynającym się 2022.

(m)