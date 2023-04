Zapisane w „Kurierze” (26-27.08.1958)

Źródło solankowe w Dziwnowie

Osiedlowa Rada Narodowa w Dziwnowie, kąpielisku morskim na zachodnim wybrzeżu, prowadzi prace porządkowe w parku zdrojowym. W czasie tych robót odszukano dawne źródło solankowe. Według posiadanych wiadomości źródło wywiercone w r. 1896 dawało wartościową solankę leczniczą. Podczas silnych sztormów morskich w latach 1913/14 źródło zostało zasypane piaskiem i zamulone. Obecnie studzienka źródłowa została oczyszczona. Na jej dnie sączy się woda o słonym smaku.

Władze osiedla postanowiły zbadać właściwości lecznicze źródła, a to w związku z planami odbudowy miejscowego kąpieliska, które przeznaczone byłoby przede wszystkim na cele lecznictwa dziecięcego.

„Kurier Szczeciński” z 26 sierpnia 1958 r.

Alicja Bobrowska prostuje

Od przebywającej w USA Miss Polonii Alicji Bobrowskiej otrzymaliśmy list, który napisała po przeczytaniu informacji w „Kurierze” pt. „5 tysięcy dolarów dla Alicji Bobrowskiej”. Oto wyjątki:

„Za piąte miejsce dostałam 600 dol., którymi musiałam spłacić dług na mój wyjazd do USA. Acha dostałam jeszcze maszynkę elektryczną do golenia. To wszystko! Z najsłynniejszych amerykańskich firm kosmetycznych (Max Faktor) dostałam tylko komplet szminek…

…Martwię się bardzo, bo jeszcze tak wkrótce nie wracam do kraju. Jadę za 10 dni na Hawaje, a od 17 września mam turę po Brazylii z Max Faktorem.

Miałam masę propozycji do filmu do Holiwód (?!) m.in. w filmie z Marlonem Brando. Niestety za bardzo tęsknię za krajem, bym mogła tu jeszcze przez kilka dni zostać”.

Alicja Bobrowska przysłała pozdrowienia dla Czytelników i redakcji.

„Kurier Szczeciński” z 26 sierpnia 1958 r.

Grudziądz najbardziej pijanym miastem Pomorza

O 50 tys. więcej niż zaplanowano uzyskał w br. Grudziądz z „alkoholowych złotówek”, czyli z tzw. dopłaty do każdej w tym czasie butelki wódki. Prezydium MRN w Grudziądzu przewiduje, że do końca br. „ponadplanowy zysk” wyniesie 400 tys. zł. Grudziądz, gdzie każdy mieszkaniec wypija na miesiąc „ćwiartkę”, należy do najbardziej „pijanych” miast w Polsce.

„Kurier Szczeciński” z 27 sierpnia 1958 r.