Premiera serii R - nowe odkurzacze bezprzewodowe marki Dreame

Dreame Polska

Duża wydajność, długi czas pracy i przydatne akcesoria w zestawie - to tylko niektóre zalety odkurzaczy bezprzewodowych marki Dreame. Dziś ekspert Dreame Polska Wojciech przedstawia nową serię tych urządzeń - serię R. Obejmuje ona takie modele jak R20, R10 Pro oraz R10. Co je wyróżnia i dla kogo będą odpowiednim wyborem?

Dreame R20 - najmocniejszy model z serii

Na początek warto przyjrzeć się najmocniejszemu urządzeniu z serii. Odkurzacz R20 doskonale sprawdzi się w każdym domu - bez problemu poradzi sobie nawet z uporczywym brudem. Za jego pomocą można szybko pozbyć się kurzu, okruchów, a nawet sierści - to idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt. Co więcej, urządzenie inteligentnie wykrywa poziom zanieczyszczenia podłogi i dostosowuje do niego swoją pracę. Dzięki temu umożliwia nie tylko dokładne, ale też szybkie odkurzanie. Stopień zabrudzenia jest wyświetlany na wbudowanym ekranie LCD, można więc w każdej chwili go sprawdzić. Ekspert zwraca również uwagę na długi czas pracy odkurzacza - do 90 minut na jednym ładowaniu. To oznacza, że model R20 będzie odpowiedni zarówno do małego mieszkania, jak i do dużego domu.

Dreame R10 Pro - sprzątanie staje się jeszcze prostsze

Model R10 Pro także wypada doskonale. Wyróżnia się imponującą wydajnością, dzięki czemu szybko eliminuje kurz i inne zanieczyszczenia. Ponadto jest bardzo wygodny w obsłudze - nie waży zbyt wiele, co w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją umożliwia komfortowe sprzątanie. Ten odkurzacz również przyda się właścicielom zwierząt - wchodząca w skład zestawu miniszczotka pozwoli w mgnieniu oka usunąć sierść z wykładzin i mebli.

Urządzenie jest też bardzo proste w konserwacji i czyszczeniu. Jego 0,6-litrowy zbiornik na kurz da się opróżnić, naciskając jeden przycisk, a filtr można myć pod bieżącą wodą. Ekspert marki Dreame podkreśla również fakt, że do zestawu dołączono specjalnie zaprojektowaną szczotkę z miękkim wałkiem, która umożliwia dokładne odkurzanie podłóg przy ścianach i meblach.

Dreame R10 - niezawodny sojusznik w walce z brudem

R10 to najbardziej podstawowy model z serii R, nadal jednak oferuje wiele możliwości i doskonale radzi sobie z brudem. Został wyposażony w wielofunkcyjną szczotkę w kształcie litery V, która pozwala szybko usuwać kurz czy okruchy z różnych powierzchni - od płytek po dywany. Nie będą też plątać się w nią włosy, co znacznie ułatwia jej czyszczenie. Urządzenie wyróżnia się także 5-stopniowym systemem filtracji, który cechuje się skutecznością na poziomie 99,9%. Dzięki temu bez problemu wychwytuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu.

Odkurzacz jest też bardzo cichy - nie generuje uciążliwego szumu, będzie więc świetnym wyborem dla rodziców małych dzieci. Podobnie jak w wypadku poprzednich modeli, tu również mamy kilka dodatkowych szczotek w zestawie - na przykład szczotkę szczelinową do odkurzania wąskich zakamarków oraz szeroką szczotkę do czyszczenia mebli.

R20, R10 Pro i R10 - odkurzacze do zadań specjalnych

Wszystkie trzy urządzenia z serii R mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Do usuwania wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń i do dużych przestrzeni ekspert Dreame poleca odkurzacz R20. Modele R10 Pro i R10 również będą świetnym wyborem - sprawdzą się w większości domów i mieszkań. Sierść, włosy, kurz czy okruchy - sprzęt marki Dreame błyskawicznie upora się z brudem i pomoże zaprowadzić nieskazitelny porządek.

Źródło informacji: Dreame Polska