Alstom i Air Products podpisują umowę na opracowanie zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie w Polsce.

Alstom, światowy lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, oraz firma Air Products, największy na świecie dostawca wodoru, podpisały porozumienie o współpracy, które dotyczy promowania rozwoju zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie w Polsce. W obszarze podjętych wspólnych działań Air Products będzie odpowiedzialna za dystrybucję i magazynowanie wodoru oraz zapewnienie infrastruktury do jego tankowania w ramach własnego łańcucha dostaw. Natomiast Alstom dostarczy bezemisyjne, napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi pociągi.

Transport ciężki, obejmujący pociągi, autobusy i pojazdy ciężarowe, wymaga szybkiej transformacji energetycznej. Wspólne działania na gruncie polskim to kontynuacja partnerstwa Air Products z Alstom podjętego w 2022 roku z dniem podpisania listu intencyjnego dotyczącego dekarbonizacji transportu kolejowego w Czechach poprzez zastosowanie niskoemisyjnego wodoru.

„Jako światowy lider z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznych dostaw oraz

infrastruktury wodorowej inwestujemy w projekty umożliwiające stosowanie niskoemisyjnego wodoru. Wierzymy, że wspólnie z Alstom możemy budować świadomość ekologiczną operatorów i dostawców branży transportowej w Polsce. Chcemy wdrażać rozwiązania do zasilania paliwem wodorowym środków transportu, w tym także pojazdów szynowych. Razem udowodnimy, że wodór ma zastosowanie w kolejnictwie, a eksploatacja pociągów wodorowych jest solidną technologią, która jest jednocześnie bezpieczna i przyjazna dla środowiska, a także efektywna ekonomicznie” - powiedział Jacek Cichosz, prezes zarządu Air Products w Polsce.

„Dekarbonizacja transportu i dążenie do neutralności emisyjnej wymaga realnych i natychmiastowych działań. Rozwój innowacyjnego transportu szynowego jest właściwą odpowiedzią na to wyzwanie. Alstom jako pierwszy wprowadził do użytku komercyjnego pociąg wodorowy, który jest już z powodzeniem wykorzystywany w ruchu pasażerskim. Tym samym Coradia iLint™ to jedyny na świecie działający pasażerski pociąg wodorowy, który charakteryzuje się nie tylko pełną bezemisyjnością, ale i wydajnością energetyczną. Bazując na doświadczeniu w rozwijaniu innowacyjnych technologii, wspólnie z Air Products jesteśmy gotowi na wprowadzenie pociągu wodorowego na polskie tory, współuczestnicząc tym samym w wodorowej rewolucji” - mówi Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

W Polsce firma Air Products ma za sobą pionierskie wdrożenia środków transportu publicznego

zasilanych wodorem. Po zaprezentowaniu autobusu miejskiego napędzanego wodorem w Jaworznie, przeprowadzonego wspólnie z partnerami - producentem autobusów firmą Solaris, PKM Jaworzno i władzami miasta, firma podjęła kolejne kroki w kierunku zastosowania wodoru w transporcie, tym razem kolejowym. W Europie Air Products otworzyła swoją pierwszą stację tankowania wodoru już w 1994 roku i nadal dokonuje znaczących postępów w zastosowaniu wodoru zarówno jako paliwa transportowego, jak i paliwa do wytwarzania energii.

Alstom posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii napędowych dla sieci i oferuje bogatą gamę ekologicznych produktów trakcyjnych do zastosowań wodorowych, akumulatorowych, hybrydowych i dwusystemowych oraz w sieciach trakcyjnych i wodorowych. Jako lider zrównoważonej mobilności Alstom opracował pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi, Coradia iLint™. Pociąg został oddany do użytku w 2018 roku w Niemczech. Od tego czasu pojazd był testowany w Austrii, Holandii, Szwecji, Polsce i Francji. Alstom zaprezentował pociąg wodorowy w Czechach i Słowacji podczas targów Railshow, które odbyły się w dniach 17-25 maja 2022 r.​

Łącząc technologie dotyczące pojazdów szynowych Alstom oraz 60-letnie doświadczenie Air Products w zakresie produkcji i dystrybucji wodoru partnerzy gwarantują znaczny postęp technologiczny oraz zyskują wspólnie przewagę konkurencyjną na rynku. Podjęta przez Air Products i Alstom współpraca otwiera polski transport kolejowy na przyszłe technologie bezemisyjne. Umożliwi ona wprowadzenie wodoru do transportu kolejowego na terenie Polski. Obie firmy, jako pionierzy branży wodorowej w kraju, nieustannie podejmują istotne działania mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej transportu i innych sektorów gospodarki.

Alstom™ i Coradia iLint™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grupy Alstom.

Alstom

W oparciu o wizję niskoemisyjnej przyszłości Alstom opracowuje i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które stanowią podstawę zrównoważonego transportu przyszłości. Portfolio Alstom obejmuje kolej dużych prędkości, metro, pociągi jednoszynowe i tramwaje, a także zintegrowane systemy, dedykowane usługi, infrastrukturę, sygnalizację i mobilność cyfrową. Alstom oferuje swoim różnorodnym klientom najszerszą ofertę w branży. Dzięki obecności w 63 krajach i bazie talentów liczącej ponad 80000 osób ze 175 narodowości firma koncentruje swoje umiejętności w zakresie projektowania, innowacji i zarządzania projektami tam, gdzie rozwiązania mobilne są najbardziej potrzebne. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2023 roku Grupa odnotowała przychody na poziomie 16,5 mld euro. Więcej informacji: www.alstom.com.

Air Products

Air Products (NYSE: APD) to wiodący dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową. W roku 2022 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 12,7 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 70 mld USD. Ponad 21 tysięcy utalentowanych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk dąży do realizacji celów Air Products, jakimi są tworzenie innowacyjnych rozwiązań korzystnych dla środowiska, wpisywanie się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadanie na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat.

Więcej informacji pod adresem: www.airproducts.com.pl, obserwuj firmę na mediach społecznościowych: LinkedIn , Twitter , Facebook lub Instagram .

