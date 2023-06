PGE: tańsza energia dzięki Tarczy Solidarnościowej - ostatnie dni na złożenie oświadczenia

Grafika: PGE Polska Grupa Energetyczna

Tylko do końca czerwca br. duże rodziny, gospodarstwa domowe, w których jest osoba z niepełnosprawnością oraz rolnicy mogą składać oświadczenia, dzięki którym oszczędzą nawet 3000 złotych na energii elektrycznej w tym roku.

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku. Wszystkie gospodarstwa domowe, bez żadnych formalności mają zamrożone stawki do progu zużycia 2 000 kWh energii. Jeżeli jednak w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia jest wyższy i wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu.

„PGE aktywnie włącza się w działania rządowe obniżające rachunki za energię. 10 mld złotych, jakie w 2023 roku przekażemy na funkcjonowanie Rządowej Tarczy Solidarnościowej to stabilizacja finansowa rodzin, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych. Dzięki zamrożeniu cen energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 3000 złotych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Zachęcam, aby nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem oświadczeń i wybrać jedną ze zdalnych form do ich wysłania, oszczędzając jednocześnie czas. Można również przyjść do naszych Biur Obsługi Klienta i załatwić sprawę osobiście” - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh. Zamrożone ceny do limitu zużycia 2000 kWh po złożeniu oświadczenia mają również ci, którzy budują jednorodzinny budynek mieszkalny.

Wszystkie oświadczenia należy złożyć poprzez stronę internetową sprzedawcy energii, platformę ePUAP, listownie lub w punkcie Biurze Obsługi Klienta. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000. Należy pamiętać, że wraz z oświadczeniem rolnicy muszą dostarczyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a duże rodziny - kopię Karty Dużej Rodziny.

Tarcza Solidarnościowa zachęca również do racjonalnego korzystania z energii i jej oszczędzania. Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. zmniejszy się zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca prądu zaoferuje upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

