Kolej na zieloną energię – nowy mural na podstacji Warszawa Zachodnia od PGE Energetyka Kolejowa

Na podstacji Warszawa Zachodnia PGE Energetyka Kolejowa, spółka z Grupy PGE, przygotowała specjalny mural w kształcie zielonego pociągu. Towarzyszy mu hasło „Kolej na zieloną energię”. W ten sposób spółka informuje o realizowanej transformacji w kierunku wykorzystywania zeroemisyjnych źródeł energii w transporcie kolejowym.

„Po dołączeniu do Grupy PGE, PGE Energetyka Kolejowa zmienia swój wizerunek. Realizujemy program >>Zielona kolej<<, w ramach którego prowadzimy działania w kierunku zmiany energii elektrycznej wykorzystywanej w polskim sektorze kolejowym na całkowicie wolną od emisji dwutlenku węgla. Przejawem zachodzących w spółce zmian i jej aspiracji jest nowy mural na stacji Warszawa Zachodnia. Naszym celem jest, aby idea Zielonej Kolei była propagowana bardzo szeroko, dlatego postanowiliśmy zamieścić go na jednej z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce, przez którą codziennie przejeżdża blisko 700 pociągów z całej Polski” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na muralu została zobrazowana idea kolei napędzanej zieloną, wolną od CO2 energią. Pasy w odcieniach zieleni, symbolizujące różne źródła energii odnawialnej, układają się w dynamiczny kształt poruszającego się pociągu. Obserwując całość z przejeżdżającego wagonu, uzyskuje się dodatkowe wrażenie pędu i dobrej energii, która towarzyszy podróży. Nowoczesna forma i walory artystyczne projektu stanowią estetyczny wkład w krajobraz Warszawy i okolic Dworca Zachodniego. Całość instalacji nawiązuje do celów transformacji energetycznej, jakie stawia sobie Grupa PGE i stanowi inspirację do rozwijania transportu wolnego od śladu węglowego. Umiejscowienie muralu na budynku podstacji trakcyjnej stacji Warszawa Zachodnia sprawia, że zarówno on, jak i jego przekaz są doskonale widoczne z okien setek pociągów, które codziennie przejeżdżają przez tę stację.

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym 6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki, dostarczającej energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

