Transformacja energetyczna rybnickiej elektrowni

31 grudnia 2023 r., po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Wyłączone bloki docelowo zastąpione zostaną nowoczesnym blokiem gazowym o mocy 882 MW, którego przekazanie do eksploatacji zaplanowano na grudzień 2026 r.

Wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez PGE transformacji energetycznej i zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na nisko i zeroemisyjną. Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Bloki 3 i 4 Elektrowni Rybnik przepracowały łącznie ponad 631 tysięcy godzin i wyprodukowały w tym czasie blisko 114 milionów megawatogodzin energii elektrycznej.

Rybnicka elektrownia to zakład, który na stałe wpisał się w krajobraz Rybnika. Produkcję energii elektrycznej rozpoczęliśmy tu w 1972 roku. Chciałbym podziękować całej załodze, w szczególności obsługującej bloki energetyczne nr 3 i 4, za wieloletnią pracę i zaangażowanie. To dzięki Państwu przez 50 lat energia elektryczna produkowana w wyłączonych jednostkach mogła płynąć do tysięcy polskich gospodarstw domowych, szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej, zapewniając im tak ważne bezpieczeństwo energetyczne - powiedział Zbigniew Kasztelewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Plany budowy rybnickiej elektrowni sięgają roku 1966, gdy zatwierdzono projekt zakładu o nazwie „Zakłady Okręgu Południowego w Katowicach - Elektrownia Rybnik”. Z uwagi na konstrukcję elektrowni, która zakładała chłodzenie jej bloków energetycznych poprzez chłodnie kominowe oraz sztuczny zbiornik wodny, zakres prac był ogromny. Już w roku 1968 rozpoczęła się budowa sztucznego jeziora na rzece Rudzie, zwanego obecnie Zalewem Rybnickim i stanowiącego jedną z wizytówek miasta. Bloki 1-4 zakładu to tzw. bloki starego etapu, natomiast bloki 5-8 to bloki nowego etapu, które zostały oddane do użytku w roku 1978.

Po wyłączeniu bloków 1 i 2 w sierpniu 2021 roku oraz bloków 3 i 4 na koniec 2023 roku obecna moc elektrowni wynosi 900 MW brutto z zainstalowanych czterech bloków energetycznych nr 5-8.

Obecnie na terenie Elektrowni Rybnik realizowana jest jedna z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji energetycznych w Polsce - budowa bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW o wartości ok. 3 mld złotych netto. Nowy blok energetyczny, który powstanie do końca 2026 r., przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz nowe miejsca pracy zarówno w trakcie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji. Nowa jednostka gazowa w Rybniku zastąpi cztery wyłączone z eksploatacji bloki węglowe - bloki nr 1, 2, 3 i 4 o łącznej mocy 900 MW.

Elektrownia Rybnik należy dziś do grona czołowych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Stale dokłada starań, aby pozostać liderem zarówno pod względem rozwiązań technicznych, jak również w zakresie organizacji i zarządzania. Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO/IEC 27001, PN-N-18001 oraz PN-ISO 45001. Elektrownia Rybnik spełnia dziś surowe, krajowe i europejskie normy środowiskowe, w tym normy emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów oraz rtęci. W ostatnich latach w zakładzie przeprowadzono szereg inwestycji, które pozwoliły spełnić nowe wymagania, np. modernizacja elektrofiltrów, budowa instalacji ciągłego monitoringu ilości rtęci w spalinach czy doposażenie laboratorium w dodatkowy sprzęt pomiarowy. Elektrownia Rybnik już od wielu lat dysponuje także nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów.

Źródło informacji: PGE