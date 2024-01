PGE i Ørsted wybrały generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla Baltica 2

Fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z GE Vernova – reprezentowaną w Polsce przez GE Power Sp. z o.o. – oraz Polimex Mostostal, które jako konsorcjum zbudują lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2, jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

„W tym roku przystępujemy do budowy lądowej stacji transformatorowej oraz lądowych linii eksportowych dla Baltica 2, czyli infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do wyprowadzenia 1,5 GW mocy z pierwszej naszej morskiej farmy wiatrowej. To właśnie od przyłącza lądowego zaczyna się budowa elektrowni na morzu. Finalizacja tego kontraktu to duża zasługa specjalistów od wyprowadzenia mocy z PGE Baltica, która w Grupie PGE realizuje program offshore – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Morska farma wiatrowa Baltica 2 dostarczy energię na potrzeby Pomorza, które obecnie w dużej mierze zasilane jest z południa Polski. Dodatkowe źródło zwiększy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko regionu, ale całego kraju. Pierwszy prąd z Baltica 2 zostanie podany do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 2027 roku” – dodał prezes PGE.

„W ubiegłym roku udało nam się podpisać wszystkie kontrakty na dostawę komponentów na morzu, jak również część kontraktów instalacyjnych, za przygotowanie których odpowiadał Ørsted. Podpisując kontrakt na budowę lądowej infrastruktury wyprowadzenia mocy dla projektu Baltica 2, dużymi krokami zbliżamy się do realizacji tego pionierskiego projektu dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” - powiedziała Agata Staniewska- Bolesta, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland.

„Jesteśmy niezmiernie dumni, że zostaliśmy wybrani do tego kluczowego projektu dla transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z naszym partnerem konsorcjum Polimex Mostostal jesteśmy gotowi wnieść do Baltica 2 naszą wiedzę i najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić efektywną integrację jej energii z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym” – powiedział Johan Bindele, szef Integracji Systemów Sieciowych w dziale GE Vernova odpowiedzialnym za rozwiązania sieciowe.

Lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla projektu Baltica 2 powstanie na Pomorzu w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim. Generalny wykonawca zbuduje ją w tzw. formule „pod klucz”, to znaczy, że przygotuje gotowy do użytkowania obiekt. Zadanie wybudowania przyłącza lądowego obejmuje wykonanie stacji najwyższych napięć 275/400 kV oraz lądowych linii eksportowych niezbędnych do wyprowadzenia mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w 2024 roku. Testowanie i uruchomienie lądowej stacji zaplanowano na lata 2026 i 2027.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna