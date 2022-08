Zabytek czeka na modernizację. Drugie podejście do podstacji

Spółka Tramwaje Szczecińskie od wiosny szuka wykonawcy przebudowy stacji prostownikowej przy ul. Kolumba 86 na Wyspie Jakółczej. Pierwszy przetarg unieważniła na początku czerwca, w ponowionym postępowaniu w lipcu na oferty czeka tym razem do końca sierpnia.

Głównym celem jest dostosowanie go do współczesnych wymogów technicznych i zabezpieczenie należytego jej funkcjonowania, czyli obsługi nowej infrastruktury tramwajowej na nadodrzańskim szlaku z centrum do Pomorzan. Ta powstaje równolegle po sąsiedzku, choć nie bez przeszkód i - o czym informowaliśmy - zalicza częściowy przestój w budowie za sprawą niespodzianek w ziemi, na jakie w okolicy ostatnio natknęli się drogowcy. Jest to jedno z zadań ujętych w pakiecie tzw. II etapu rewolucji torowej, na które miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich zapisanych w puli środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z opcją na wykorzystanie pieniędzy do końca 2023 roku. Wcześniej zbudowana została od podstaw nowa podstacja nieco dalej przy ul. Chmielewskiego.

Budynek podstacji jest wpisany do

...