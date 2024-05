Czas zielonego salonu Szczecina. Wiosenna odsłona „Pamiętajcie o ogrodach”

Fot. Anna GNIAZDOWSKA/archiwum

Perspektywa teraz może jeszcze się wydawać odległa. Ale niespełna dwa tygodnie – szczególnie pasjonatom przydomowej zieleni – miną błyskawicznie. Zaledwie tyle dzieli nas bowiem od najbardziej znanego, lubianego i cenionego kiermaszu ogrodniczego na Wałach Chrobrego, którego patronem medialnym jest nasza redakcja.

Przed nami wiosenna odsłona „Pamiętajcie o ogrodach” (18-19 maja). W kiermaszowych alejkach stanie ponad 100 stoisk wystawców z niemal całej Polski. Przede wszystkim ogrodnicy, szkółkarze, hodowcy, importerzy roślinnych oczywistości, ciekawostek, nowinek i odkryć. Przywiozą do Szczecina wyjątkowe zielone okazy, a wiedzą i doświadczeniem na temat ich uprawy będą się dzielić ze wszystkimi chętnymi.

– Najbardziej popularne, ale również rzadkie i wyszukane odmiany bylin: zarówno tych polecanych do cienia jak i do miejsc nasłonecznionych, do założeń ogrodowych w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Drzewka, krzewy, winorośla i inne owocowe pnącza – w ogromnym wyborze, zwłaszcza poszukiwane odmiany karłowe do małych ogrodów. W tym również rzadkie okazy kolekcjonerskie: mrozoodporne cytrusy i inne egzotyczne rośliny do ogrodu i oranżerii. Drzewa i krzewy ozdobne – w tym krzewy róż – od miniaturowych po pnące. Morze roślin rabatowych i balkonowych, cebulki kwiatowe, rośliny wodne i rybki. Nie zabraknie ziół w doniczkach i jakże poszukiwanych wiosną rozsad warzywnych – w imponującym wyborze, w tym ogromny wybór odmian pomidorów, przeznaczonych do uprawy w gruncie, pod osłonami, ale również na balkonach. Będą także kaktusy, storczyki i inne rośliny doniczkowe – niezwykłe okazy dla pasjonatów tzw. miejskich dżungli, hodowców roślin mięsożernych czy bonsai – zapowiada Ewa Maj z agencji FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – A że ogród to nie tylko rośliny, nie zabraknie także narzędzi, sprzętu ogrodniczego, nawozów oraz elementów małej architektury, ceramiki i rękodzieła. Pojawią się jak zwykle miody z najlepszych pasiek.

Tradycyjnie, wielkiemu kiermaszowi ogrodniczemu na Wałach Chrobrego będzie towarzyszyła „Wałówka z przysmakami”, czyli kiermasz regionalnego jadła. Na ul. Szczerbcowej stoiska rozstawią m.in. producenci pieczywa, serów i wędlin, piw z minibrowarów, jak również okazjonalnych przekąsek i słodyczy.

Jednak można się też spodziewać… niespodziewanego, jak np. flash mobu flamenco w wykonaniu tancerek i uczennic AIRE Studio flamenco czy pokazu i zajęć jogi klasycznej.

Przez weekend (18-19 maja) to Wały Chrobrego staną się największym z miejskich ogrodów: najchętniej odwiedzanym i fotografowanym zielonym salonem Szczecina. ©℗

A. NALEWAJKO