Rada Miasta Szczecin wystartowała

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek Rada Miasta Szczecin dziewiątej kadencji zainaugurowała swoją pracę. Jej przewodniczącym został doświadczony samorządowiec, Paweł Bartnik z Platformy Obywatelskiej.

Z kuluarowych rozmów wynika, że nowym zastępcą prezydenta Szczecina Piotra Krzystka będzie Marcin Biskupski z KO, ale włodarz miasta w środę nie potwierdził tej informacji.

Plany: nowa siedziba Teatru Współczesnego, usieciowienie kultury, Most Kłodny

- Cieszę się, że w tych wyborach mogłem wystąpić ze wsparciem trzech inicjatyw: Koalicji Samorządowej OK Samorząd, Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej - powiedział Piotr Krzystek, który rozpoczął swoją piątą, ostatnią kadencję. - Ten start pokazał, że mogę łączyć środowiska, które pozytywnie myślą o mieście. Niech ta kadencja będzie kadencją współpracy, niech będzie najlepszą kadencją w historii szczecińskiego samorządu.

Prezydent poinformował, że 1 czerwca zostanie otwarta Fabryka Wody. Mówił też o kolejnych planowanych inwestycjach - między innymi o nowej siedzibie Teatru Współczesnego oraz o przygotowaniu koncepcji Muzeum Historii Szczecina. Ocenił, że trzeba wypracować nowy system finansowanie kultury, podkreślił, że ważne jest usieciowanie instytucji oraz pełniejsze wykorzystanie środków zewnętrznych. Na tę kadencję zaplanowana jest reforma komunikacji publicznej. Konieczne jest skorygowanie siatki połączeń, zintegrowanie komunikacji miejskiej z trasami rowerowymi i systemem parkowania.

- Będziemy kontynuowali projekty rewitalizacyjne - dodał Piotr Krzystek. - Nie tylko w kwartałach śródmiejskich. Przed nami modernizacja placu Orła Białego oraz bulwaru Chrobrego. Naszym celem na tę kadencję będzie budowa Mostu Kłodnego.

Koalicja Obywatelska chce więcej

W nowej Radzie Miasta bezwzględną większość ma Koalicja Obywatelska. Partia chce mieć większy udział w zarządzaniu miastem. Jej przedstawiciel, Paweł Bartnik, został nowym przewodniczącym rady.

- Moją rolę postrzegam jak w orkiestrze. Zostałem wybrany na dyrygenta. Ale to państwo, radni, jesteście orkiestrą, jesteście solą. To od was wszystko zależy - tak zwrócił się przewodniczący do radnych. - Przyszła wielka rewolucja pokoleniowa w naszej radzie. Trzeba się z tego cieszyć. To jest witalność, inne spojrzenie na świat.

Z rozmów w kuluarach wynika, że Marcin Biskupski stanie się kolejnym, po Łukaszu Kadłubowskim, zastępcą prezydenta z KO. Piotr Krzystek tego nie potwierdził, przyznał jedynie, że rozmowy z Koalicją Obywatelską trwają. Ocenił, że miasto funkcjonuje dobrze, i nie ma powodów do pośpiechu.

- Pamiętajmy o tym, że praca zastępcy prezydenta jest pracą odpowiedzialną, wymagającą, nie wszyscy są chętni podejmować to wyzwanie, bo oferta na rynku różnego rodzaju podmiotów publicznych, też finansowa, jest w tej chwili bogata - mówił dziennikarzom, którzy dopytywali się o sprawy personalne. - Trzeba jasno powiedzieć: samorząd zajmuje się wieloma sprawami bardzo wrażliwymi. W przypadku miasta jesteśmy cały czas w pewnej operacji, która wymaga stałej kontroli, i gdzie błędy kosztują miliony. To nie jest tort do podziału, tylko ciężka praca, którą trzeba na siebie przyjąć. W zamian dostaje się niezwykłe kwalifikacje, bo jeśli ktoś funkcjonuje w mieście na poziomie menadżerskim, to zyskuje kwalifikacje, które się potem przydają się w życiu.

Młodość i doświadczenie

Przedstawicielem rewolucji pokoleniowej, o której mówił Paweł Bartnik, jest m.in. 26-letni radny Stanisław Kaup z KO. Samorządowiec o ludziach w swoim wieku mówi, używając popularnego pojęcia pokolenie „gen Z”.

- Gen Z wniesie do miasta nowe pomysły i działania dla młodych ludzi, bo musimy pozyskać nowych studentów, Szczecin powinien się rozwijać w kierunku akademickim, w kierunku młodych osób, które będą tu przyjeżdżać i pracować dla miasta - stwierdził radny.

Ale w środę sala sesyjna Rady Miasta była sceną nie tylko dla ludzi młodych. Pojawili się też samorządowcy i politycy, którzy już od wielu lat działają w sferze publicznej. I mieli swoje przesłanie dla nowych radnych.

- Ważne jest, żebyśmy po tej kadencji zapamiętali nie tylko nazwiska radnych, ale te inwestycje i miejsca, które powstaną dzięki nim i dzięki prezydentowi - powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przekonywał, że najważniejsza w pracy samorządowca, jest miłość do Szczecina, do Pomorza Zachodniego.

- Nie ma silnego Pomorza Zachodniego bez silnego Szczecina - stwierdził.

- Dbajcie o Szczecin, o Pomorze, oddajcie serce naszym mieszkańcom, oddajcie im swoje umiejętności - zaapelował do radnych senator Tomasz Grodzki

Koalicja Obywatelska w nowej Radzie Miasta ma dziewiętnaścioro radnych, Prawo i Sprawiedliwość - siedmioro, Koalicja Samorządowa - pięcioro.©℗

Alan Sasinowski

Realizacja filmu Piotr Sikora