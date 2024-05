Pięć dni majówki: 346 wypadków drogowych, 32 ofiary śmiertelne, 1,5 tys. pijanych kierowców

FIGO

2024-05-05 19:07:53

Mam pretensje do minionych rządów , że sprowadzili rolę Policjanta do stróża z miotłą .Stróż , to chociaż miotłą przez garba poleci , a taki policjant co może ? Nic nie może ! Ja tam ich lubię , bo nie wchodzę im za paznokieć , ale powinni mieć prawo lać pałą , i dopiero tłumaczyć za co ! Szkoda ich pracy .Naprodukują papierów , a prokurator ma to w dupie , albo Sąd wypuszcza chwasty na wolność !No cóż , europejskie lewactwo wprowadza te gówniane obyczaje ! Bydło trzeba pałą , a nie słowem !