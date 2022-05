Przebudowa podstacji przy ul. Kolumba. Zabytek wciąż czeka

Kilkakrotnie przekładano termin, nim otwarto oferty związane z przebudową podstacji prostownikowej przy ul. Kolumba. Do postępowania zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców, niestety obie propozycje są droższe niż założenia spółki Tramwaje Szczecińskie. Trwa analiza dokumentów i możliwości finansowych miasta.

– W ramach zadania piękny i niezwykle ważny budynek, jakim jest podstacja prostownikowa przy ulicy Kolumba, ma zostać przebudowany. Głównym celem jest dostosowanie go do współczesnych wymagań technicznych i zabezpieczenie należytego funkcjonowania – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy TS. – Na realizację tego zadania przeznaczyliśmy kwotę 8 972 032,46 zł brutto.

Oferty złożyły firma MTM IDEA sp. z o.o. z Tczewa, która skalkulowała prace na 13 412 386,82 zł oraz konsorcjum PUE „IREL” i Konsart sp. z o.o. z Klinisk Wielkich – ten podmiot zaproponował wykonanie przebudowy za 11 868 270,00 zł. Nie wiadomo więc, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Znajdujący się na Wyspie Jaskółczej budynek podstacji jest wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i wymaga remontu, by zapobiec jego niszczeniu. Samo wyposażenie podstacji ma już ponad 40 lat, przez co wymaga coraz częstszych napraw. Dodatkowo nie zapewnia wymaganej współcześnie pewności i niezawodności zasilania oraz zdalnego sterowania podstacją.

– W ramach przebudowy podstacji zaplanowano pełne odnowienie budynku zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, wymianę urządzeń i instalacji wewnątrz budynku, rozbiórkę obiektów gospodarczych oraz wykonanie iluminacji oraz wygrodzenie terenu podstacji – tłumaczy Hanna Pieczyńska. Podstacja przy ul. Kolumba jest jedną z 19, bez których nie mogłaby funkcjonować szczecińska sieć tramwajowa. To dzięki nim prąd płynie przez 156 km kabli trakcyjnych prądu stałego do m.in. 138 km sieci trakcyjnej, 92 napędów zwrotnic czy 24 najazdowych sygnalizacji tramwajowych.

Budynek przewidzianej do przebudowy podstacji jest częścią zespołu dawnej zajezdni tramwajowej powstałej w latach 80. XIX w. Zespół był sukcesywnie modernizowany i rozbudowywany. Wyspę Jaskółczą adaptowano na potrzeby zajezdni tramwajowej w latach 20. XX w. ©℗

ToT