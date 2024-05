Chałubińskiego w przebudowie. Trwają prace na ważnej koszalińskiej trasie [GALERIA]

Obecnie robotami drogowymi objęty jest odcinek od budynku szpitalnego prosektorium do skrzyżowania ulicy Chałubińskiego z ulicami Leśną i Karłowicza. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Trwa przebudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie. Prace ruszyły na początku kwietnia br., tuż po Świętach Wielkanocnych. To ważna trasa w tym mieście, stanowiąca dojazd do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika i na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przebudowa ulicy ma potrwać ponad trzy lata. Przetarg na wykonanie tych prac wygrała spółka Domar z Tatowa, która zaproponowała kwotę 12,8 mln zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ul. T. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki” ma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznane przez poprzedni rząd. Umowę w tej sprawie podpisano pod koniec listopada ub. roku. Kwota dofinansowania stanowi 50 proc.

W wyniku przebudowy powstaną: nowe miejsca postojowe (141), jednojezdniowa dwukierunkowa droga o długości 860 m, obustronne chodniki, trzy zatoki autobusowe, cztery wiaty przystankowe, droga dla rowerów łącząca istniejące ścieżki od skrzyżowania z ul. Jutrzenki do skrzyżowania z ul. Leśną oraz brakujący odcinek kanalizacji deszczowej. Ponadto przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz rozbudowany kanał technologiczny.

Konieczne będzie etapowe wyłącznie niektórych odcinków z ruchu, ale według zapewnień koszalińskich władz, przez cały okres trwania inwestycji zostanie zapewniony nieprzerwany dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do placówki muszą dojechać karetki i inne samochody. Dość długi czas realizacji – 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, co nastąpiło w marcu br. – wynika także z systemu rozliczeń tego zadania. Rządowa dotacja, którą będzie wypłacał wojewoda, została rozłożona na trzy lata.

Wykonawca przygotował czasową organizację ruchu, a 2 kwietnia ruszyły prace. Obecnie robotami drogowymi objęty jest odcinek od budynku szpitalnego prosektorium do skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ulicami Leśną i Karłowicza. Jezdnia ulicy Chałubińskiego zwężona została tam do 6 m, a ruch pojazdów odbywa się z prędkością do 30 km/h.

Z kolei 22 kwietnia wprowadzono (do odwołania) zmiany lokalizacji przystanków PWSZ 02 i Chałubińskiego 02 dla linii autobusowych nr 8, 9, 10 i 15 – przeniesione zostały w jedno miejsce na drugą stronę ulicy Chałubińskiego. Dla linii nr 20 wspomniane przystanki wyłączono z ruchu. Bez zmian pozostaje obsługa przystanku Chałubińskiego 01.

Przebudowa cieszy pacjentów i pracowników szpitala oraz okolicznych mieszkańców, gdyż stan nawierzchni ul. Chałubińskiego jest w złym stanie, a przy szpitalu brakuje miejsc parkingowych. Nowe powstaną m.in. w poszerzonym pasie drogowym, miasto pozyskało na to tereny od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i od Straży Granicznej. ©℗

(ek)