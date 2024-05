Myślała, że jej nikt nie złapie

Jan

2024-05-07 16:12:53

Ciągle problem z tym alkoholem, niewiadomo jak to wykonać, komu dać licencje, jak dalego trzymać sie od zgromadzenia ze sklepami monopolowymi. I miasto nie potrafi tego rozwiązać, czemu bo Kasa wpływa do miasta a koncesję. Największymi zgromadzeniami i zarazem stałymi, są szkoły i kościoły. Propozycja, trzymać sklepy monopolowe, dwa kilometry w promieniu, od szkół i kościołów. Dwa kilometry to tylko moja osobista propozycja.