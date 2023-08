Za ile spakujesz ucznia do szkoły? Znów trzeba głębiej sięgnąć do portfela

Markety, dyskonty i sklepy z materiałami biurowymi zdominowała oferta szkolna i choć wakacje trwają w najlepsze, między półkami z zeszytami, piórnikami, plecakami coraz większy ruch. W księgarniach także coraz więcej osób zamawia i kupuje podręczniki.

O nowe komplety starają się głównie rodzice pierwszoklasistów z liceów, techników czy szkół branżowych. Książek dla starszych roczników szukają już raczej w internecie i antykwariacie. Aby kupić podręczniki z list przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe, trzeba wydać ponad osiemset złotych.

Najdroższy jest pierwszak, zarówno ten z podstawówki, jak i ze szkoły średniej. Małego ucznia trzeba wyposażyć we wszystko, co potrzebne do nauki, oprócz podręczników - dzieci i nastolatki ze szkół podstawowych otrzymują je za darmo w szkole.Listy wyprawek dostępne w placówkach lub na ich stronach internetowych zawierają kilkadziesiąt pozycji! To nie tylko zeszyty, bloki, farby, kredki, ale również obuwie zmienne i strój na wychowanie fizyczne. I najdroższy z całego wyposażenia tornister, którego ceny rozpoczynają się od 69 złotych, a kończą -

...