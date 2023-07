Nabór do szkół średnich. Ponad 600 uczniów nie dostało się do żadnej klasy

Kornelia bardzo chciała uczyć się w IX LO, bo ceni poziom szkoły i ma tu przyjaciółki. Udało się! Fot. Ryszard Pakieser

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych weszła w kolejną fazę. Od poniedziałku 17 lipca młodzież już wie, czy dostała się do wybranej szkoły, czy musi poszukać innych alternatyw. Uczniowie, którzy swoje nazwiska znaleźli na listach w szkołach i w systemie elektronicznym muszą pamiętać o terminach i koniecznie potwierdzić wolę nauki w liceum, technikum czy branżówce. Miejsca zabrakło dla ponad 600 tegorocznych absolwentów podstawówek. To mniej niż w latach ubiegłych, choć obecny nabór to kumulacja niemal dwóch roczników uczniów.



W Szczecinie w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wzięło udział 7043 kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym, zarówno do szkół publicznych i niepublicznych zakwalifikowano 6431 kandydatów. Najliczniejsza grupa - jak co roku - chciała rozpocząć kolejny etap edukacji w liceach - 3563. Największym powodzeniem - to również coroczna tradycja! - cieszyło się IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino. Do klasy medyczno-biologicznej na jedno miejsce startowało 3,3 kandydatów.

Z danych Wydziału Oświaty szczecińskiego magistratu wynika, że oblegane było również I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, szczególnie klasa 1B o profilu biologiczno-medycznym, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 2,6 uczniów oraz klasa 1I – psychologiczno - językowa (2,4 na jedno miejsce). Popularnością cieszył się także profil lingwistyczny w IX LO - 2,3 kandydatów na jedno miejsce.

W poniedziałek, 17 lipca w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Mariackiej w Szczecinie uczniowie i zestresowani rodzice na wywieszenie list w szkołach czekali z wypiekami na twarzy. Wszyscy nerwowo sprawdzali dostęp do indywidualnych kont uczniów w internecie, a jednocześnie zaglądali do holu liceum, kiedy pojawiają się listy. W systemie elektronicznym informacje wczytywały się pięć minut przed g. 15, stelaż z wynikami tegorocznego naboru wyniesiono - punktualnie o 15.

- Bardzo się cieszę, że jestem na liście do klasy matematyczno-fizycznej - mówił Franciszek Fedorowicz-Andrzejewski, który IX LO wskazał jako szkołę pierwszego wyboru.

- Wysoki poziom nauczania, fajna atmosfera - Amelia Spychała, uczennica z Kobylanki tak mówi o "dziewiątce". - To właśnie ta szkoła była pierwsza na liście, choć miałam dużo obaw, czy się dostanę. Udało się jednak, z czego jestem bardzo bardzo zadowolona. Alternatywą było XII LO, ale cieszę się, że od września jestem uczennicą klasy menadżerskiej w IX LO. ©℗

Katarzyna Lipska-Sokołowska