Wolne miejsca są nawet w „Dwójce”. Teraz aplikować można już tylko w szkołach

Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu do kumulacji uczniów z podwójnego rocznika dobrze się przygotował: w I LO utworzono aż 12 klas pierwszych, w IX LO siedem, w XIV – dziewięć, w II LO jest ich jedenaście – w trzech oddziałach są jeszcze wolne miejsca. Fot. Ryszard PAKIESER

W tym roku proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych miał być wyjątkowo trudny, ponieważ brało w nim udział aż półtora rocznika uczniów: tych którzy podstawówkę zaczynali jako sześcio- i siedmiolatki. Jednak Szczecin przygotował się do tego procesu dobrze, utworzono o wiele więcej klas pierwszych niż w latach ubiegłych. I choć liczba uczniów, którzy nie dostali się w I etapie naboru do żadnej klasy, robi wrażenie, bo to ponad 600 młodych ludzi, to jednak w 2022 i 2021 nastolatków „bez przydziału” było znacznie więcej.

Teraz młodzież czeka rekrutacja poza systemem elektronicznym – już tylko w szkołach, w których są miejsca. A tych jest sporo, nawet w zazwyczaj obleganym II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

W Szczecinie w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wzięło udział 7043 kandydatów, jednak w pierwszym etapie zakwalifikowano ich 6431. W miniony piątek o godz. 15 młodzież poznała już ostateczne wyniki tegorocznego naboru – od 17 do 21 lipca składała potwierdzenia o woli nauki w placówkach, do których dostała się w pierwszym naborze.

Od poniedziałku 24 lipca absolwenci podstawówek, którzy dalej nie zakwalifikowali się w drugim etapie naboru do żadnej klasy, mogą ubiegać się o miejsca w szkołach, ale tylko tych z wolnymi miejscami. Czasu na zastanowienie się, gdzie chcą kontynuować naukę, nie mają jednak zbyt dużo – szkoły będą przyjmowały podania tylko do 28 lipca, do godziny 15, a licea mistrzostwa sportowego jeszcze krócej, bo tylko przez dwa dni – 24 i 25 lipca. Uczniowie mogą zatem aplikować do II LO im. Mieszka I do trzech oddziałów o profilach: humanistycznym, psychologicznym i matematyczno-informatycznym. Wolne miejsca są również w III, VII, VIII, XVI i XVIII LO, a także w liceach niepublicznych: w LO im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej oraz w LO TEB Edukacja. Na uzdolnionych sportowo nastolatków czekają dwie placówki: Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi. Otworem stoją także szczecińskie technika z szeroką ofertą nauki w różnych specjalnościach: ekonomii, rachunkowości, turystyce, logistyce, ale także programowaniu czy budownictwie, inżynierii sanitarnej i architekturze krajobrazu. Niedobory uczniów mają również szkoły branżowe uczące w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach: elektromechanika, mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza czy hydraulika. Pełen wykaz placówek oświatowych z wolnymi miejscami znajduje się na stronie naboru w zakładce „dokumenty”.

Pierwsza lista przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym pojawi się w szkołach 3 sierpnia o godz. 12, potem do 9 sierpnia, do godz. 10 – podobnie jak w pierwszym naborze – młodzież musi potwierdzić wolę nauki w placówce, do której aplikowała. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego będą znane 9 sierpnia o godz. 15. ©℗

(kel)