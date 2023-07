W San Francisco ich beton najlepiej się toczył

Bardzo fajnie

2023-07-17 21:27:23

bardzo fajnie - po czym jak idę do firmy Cemex (jeden z cementowych potentatów na polskim rynku) z pytaniem o gotowe mieszanki FRC to robią wielkie oczy i pytają się a co to jest FRC (czy GFRC i jeszcze większe zdziwienie że można do betonu dodawać włókno szklane by podnieść parametry betonu) ... Żyjemy w Europie, w Polsce, technologicznie jesteśmy dekady za USA, tam w Home Depot (nasza Mrówka) kupuje się materiały których nie ma w Polsce... gratuluje sukcesu ale kiedy zobaczymy gotowe produkty?