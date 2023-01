Sektor nieruchomości pod presją. Ceny najmu na chwilę się zatrzymały

Sektor nieruchomości rok 2023 zaczyna, będąc pod sporą presją - deweloperzy mocno zwolnili z budową mieszkań, a zapotrzebowanie społeczne rośnie w dynamicznym tempie. Czy to oznacza dalszy wzrost cen na rynku nieruchomości? Według ekspertów, jest to nieuniknione, ale prawdopodobnie podwyżki będą odroczone w czasie.

- Wynajmujący widzą, że dla najemców podwyżki są bardzo dotkliwe - mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości z kancelarii Król i Partnerzy. - Bardzo mało osób zdecydowało się na wzrosty z nowym rokiem. Spodziewam się, że w pierwszym kwartale roku 2023 na rynku nastąpi pewna stabilizacja cenowa, a wzrostów należy spodziewać się wiosną i jesienią.

Koszt wynajmu mieszkania jest różny w zależności od miasta, lokalizacji oraz metrażu. Obecnie za wynajem kawalerki trzeba zapłacić od 1800 do 2200 złotych miesięcznie, wynajem małego mieszkania to koszt do 2600 złotych, a takiego powyżej trzech pokoi to wydatek ok. 2800-3500 złotych. Za sam pokój trzeba zapłacić około 1000 złotych, choć tych ofert na rynku jest obecnie najmniej.

