Rolniczy protest wraca do Szczecina

Traktory znów zjadą do Szczecina. Fot. Ryszard Pakieser

W środę (15 maja) na ulicach Szczecina ponownie pojawią się pojazdy protestujących rolników. Farmerzy mają przyjechać do stolicy Pomorza Zachodniego z Pyrzyc, jadąc DW 119. Między g. 12 a 13 powinni wjechać na Wały Chrobrego i zatrzymać się pod siedzibą wojewody zachodniopomorskiego.

Zaplanowane jest spotkanie z wojewodą. Protest w Szczecinie ma potrwać do piątku. Rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu wwożeniu do Polski produktów spożywczych z Ukrainy.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym i przerwach w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, dziś od godz. 11: "Trasa przejazdu w ramach zgromadzenia pojazdami rolniczymi przebiegać będzie ulicami: Pyrzycka, Przyszłości, Szosa Stargardzka, Zwierzyniecka, Struga, Hangarowa, Eskadrowa, most Pionierów, Gdańska, Energetyków, Wyszyńskiego, Brama Portowa, al. Niepodległości, al. Kwiatowa, Matejki, Zygmunta Starego, Starzyńskiego, Wawelska, Wały Chrobrego. Zgromadzenie będzie trwało do piątku do godz. 16 na ul. Wały Chrobrego, przed wejściem Głównym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”.

(as)