Przebudowa na Krzekowie. Nowa część ulicy Sosabowskiego latem [GALERIA, FILM]

Planowany termin zakończenia II i III etap przebudowy ulicy Szafera w Szczecinie to luty przyszłego roku. Jednak już latem tego roku duża część inwestycji zostanie udostępniona dla ruchu kołowego i tramwajowego. Jak zapowiadała spółka Tramwaje Szczecińskie, pierwsze tramwaje na pętli os. Zawadzkiego od strony ul. Żołnierskiej spodziewane są na przełomie czerwca i lipca.

- Jest też nowa ważna wiadomość dla kierowców - informuje Wojciech Jachim, rzecznik tej spółki. - W tym samym czasie zostanie otwarty dla ruchu kołowego liczący 1200 metrów nowy odcinek ulicy Sosabowskiego łączący dotychczasową ulicę Sosabowskiego z ulicą Szafera. To szeroka arteria z dwoma pasami jezdni w każdą stronę przedzielona dwukierunkowym torowiskiem. Ponieważ będzie to nadal plac budowy, kierowcy otrzymają do dyspozycji po jednym pasie jezdni w każdą stronę.

Powodem przedpremierowego otwarcia nowej części ulicy Sosabowskiego jest planowana na początek lata budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szerokiej i Żniwnej, a to z kolei wiąże się z koniecznością zamknięcia fragmentu ulicy Szerokiej. Otwarcie nowej części ulicy Sosabowskiego pozwoli utrzymać komunikację między os. Zawadzkiego i Krzekowem a zachodnimi obszarami Szczecina.

Moi drodzy, przełom czerwca i lipca to moment, który warto zapisać sobie w kalendarzu. Częściowo otworzymy nowy fragment ul. Sosabowskiego. Jeszcze nie w całości - dla kierowców będzie po jednym pasie w każdą ze stron. Jednocześnie zacznie się budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Żniwną. Opublikowany przez Prezydent Szczecina Poniedziałek, 13 maja 2024

II i III etap przebudowy ulicy Szafera (od skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą do ul. Sosabowskiego) to kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa i tramwajowa w Szczecinie, która znacząco poprawi komunikację w rejonie ul. Szerokiej oraz dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Długość szczecińskich torów tramwajowych zwiększy się o dwa kilometry, dzięki czemu linie tramwajowe, które kończyły bieg na nieistniejącej już pętli Krzekowo zostaną wydłużone do pętli na os. Zawadzkiego.

Nowe jezdnie i torowiska w 80 procentach przebiegają przez tereny zielone, wykonawca nie napotyka na niespodzianki w infrastrukturze podziemnej, a to sprawia, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Torowisko między pętlą na os. Zawadzkiego a ulicą Żołnierską jest już praktycznie gotowe.

