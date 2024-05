Zostawili ją na stacji paliw. Straciła bagaż, wakacje i nerwy

Autobus zostawił pasażerkę na stacji benzynowej. W dalszą podróż pojechały jej bagaż, rzeczy osobiste, telefony i dokumenty. Przedstawiciele biura prasowego FlixBusa informują, że bagaż pasażerki nie został znaleziony. Fot. archiwum „Kuriera”

Mieszkająca pod Gorzowem Wielkopolskim w województwie lubuskim młoda kobieta, na długo zapamięta dzień, w którym miała wylecieć na wymarzoną wycieczkę do Turcji. Kierowca autokaru, którym jechała na lotnisko w stolicy Niemiec, zostawił ją po drodze na stacji paliw.

Anna Mikłaszewska, 29 marca br. o godz. 8.15 wyjechała z Gorzowa Wielkopolskiego autokarem, należącym do największej w Europie firmy autokarowej FlixBus, świadczącej przewozy na liniach krajowych i międzynarodowych. Bilet, w tym powrotny, kupił jej przyjaciel przez internet. Kobieta chciała z Gorzowa Wielkopolskiego dotrzeć na lotnisko w Berlinie, skąd z kolei miała lecieć do Stambułu w Turcji. Plan spędzenia tam tygodniowych wakacji spalił jednak na panewce. Wyprawa zielonym autokarem FlixBusa zakończyła się dla niej już w Górzycy na tamtejszej stacji paliw. Kierowca zostawił ją tam bez bagażu podręcznego z dokumentami oraz bez walizki.

– Jeden z kierowców autokaru zarządził po ok. godzinie jazdy 10-minutową przerwę – opowiada o feralnej podróży Anna Mikłaszewska, która zadzwoniła z interwencją do redakcji „Kuriera Szczecińskiego”. – Wyszłam z autokaru, zapaliłam papierosa, poszłam do toalety, a potem postanowiłam coś sobie kupić na drogę. Weszłam do punktu sprzedaży, ale nie zdążyłam nic wziąć. Kątem oka zobaczyłam tylko, jak mój autobus z moimi bagażami odjeżdża sobie w siną dal. Biegłam za nim, ale pojechał. Byłam w szoku!

Pani Anna zapewnia, że nie upłynęło umówione z kierowcą 10 minut przerwy. Natychmiast poprosiła pracowników stacji, by pozwolili jej zadzwonić do firmy przewozowej. Ale nic przez telefon nie wskórała, nikt nic o jej bagażu nie wiedział. Po chwilowym szoku, pani Anna postanowiła działać. O pomoc była zmuszona prosić zupełnie obcych ludzi.

– Znalazłam transport do granicy – wspomina. – Miałam nadzieję, że po drodze dogonię ten autokar i do niego wsiądę gdzieś na postoju. Tam pomagała mi też policja, która akurat kontrolowała przy drodze młodych ludzi. Ci młodzi ludzie zabrali mnie do Berlina. Wysadzili mnie na stacji benzynowej w stolicy Niemiec. Ale do lotniska miałam jeszcze 10 kilometrów. Poprosiłam o pomoc obcokrajowca, który akurat pompował w aucie koła. Zawiózł mnie. Ale autokaru, którym jechałam, już nie było, bo pojechał w dalszą trasę pod holenderską granicę. Potem taksówką, płacąc 120 euro, pojechałam do biura firmy przewozowej w Berlinie. Ale to też nic nie dało. Moich bagaży nie było! Siedziałam na tym lotnisku w Berlinie i z bezsilności długo płakałam. Mój samolot poleciał beze mnie. Nie miałam przecież ani biletu, ani moich rzeczy.

Kobieta próbowała się czegoś dowiedzieć o losie swojego bagażu. Ale bez skutku. Opowiada, że nie chciano jej udzielać żadnych informacji. Tymczasem w autokarze zostały jej walizka z rzeczami osobistymi w schowku autokaru oraz plecak z dokumentami na siedzeniu. W bagażu podręcznym były bilet lotniczy do Turcji i z powrotem, paszport, dowód osobisty i dwa telefony. Wszystko straciła, jakby zapadło się pod ziemię. Wyjazd do Turcji, gdzie była umówiona ze znajomymi, nie doszedł do skutku. Do domu wróciła autokarem FlixBusa, bo miała wcześniej wykupiony powrotny bilet.

– Najbardziej mi żal zegarka po zmarłym dziadku, który był w mojej walizce – opowiada pani Anna. – Bardzo chciałabym go odzyskać, bo to jest rodzinna pamiątka. Ale nikt nic nie wie. Usiłowałam się dowiedzieć, jacy kierowcy jechali autokarem, czy nie widzieli, że w bagażniku został bagaż. Przecież w plecaku były moje dokumenty. Nikt do mnie nie zadzwonił, do dziś nie mam żadnych informacji. Codziennie wydzwaniamy do FlixBusa: ja, mój przyjaciel, moja mama. Zgłosiliśmy zaginięcie bagażu. Ale do tej pory wszystko jest bez echa. Słyszałam, że nie jestem jedyna. Kierowcy tej firmy już parę razy zostawili pasażerów gdzieś na parkingu czy stacjach paliw.

24 kwietnia wysłaliśmy do biura prasowego FlixBusa pytania dotyczące sprawy zostawienia pasażerki na stacji paliw i zaginięcia jej bagażu. W minioną środę przyszła odpowiedź.

– Model działania FlixBusa opiera się na zasadach zbliżonych do systemu kolejowego – odpowiada biuro prasowe FlixBus. – Autobusy operują według ustalonego rozkładu, a kierowcy ściśle przestrzegają wyznaczonych czasów przerw oraz tras. Przerwy są wyraźnie ogłaszane, wraz z planowanym czasem postoju, a ich długość jest przestrzegana, aby zminimalizować lub całkowicie wykluczyć opóźnienia na trasie. Pragniemy pokreślić, że FlixBus nie działa na zasadach autobusu czarterowego. Kierowcy nie mają obowiązku liczenia pasażerów, zwłaszcza że podróżni, jako osoby dorosłe, mogą zdecydować się na opuszczenie autobusu na dowolnym przystanku lub postoju, nawet jeśli ich bilet obejmuje dłuższą trasę.

Przedstawiciele biura prasowego informują, że bagaż pasażerki nie został znaleziony.

– W tym przypadku, według naszego regulaminu, pasażerka może ubiegać się o odszkodowanie – dodają. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ