Weekendowy ogród na Wałach Chrobrego. Setka na zieleń, smaki i przystawki

Przed nami weekend z „Pamiętajcie o ogrodach” – w kiermaszowych alejkach stanie ponad 100 stoisk wystawców z niemalże całej Polski, a wśród nich przede wszystkim ogrodnicy, szkółkarze, hodowcy, importerzy roślin. Nie zabraknie również straganów z regionalnym jadłem i przysmakami. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Kto ogród ma w głowie, a serce w ogrodzie – ten powinien obrać azymut na Wały Chrobrego, gdzie już w ten weekend – 18-19 maja – odbędzie się jedna z najbardziej znanych i cenionych imprez wystawienniczych Szczecina:”Pamiętajcie o ogrodach”. Kiermaszowi ogrodniczemu – tradycyjnie – będzie towarzyszył targ jadła regionalnego, czyli smakowita „Wałówka z przysmakami”.

Na koronie Wałów Chrobrego stanie ponad sto stoisk ze wszystkim co zielone do domu i ogrodu.

Feeria barw

– Najbardziej lubiane, ale również rzadkie i wyszukane odmiany bylin: zarówno tych polecanych do cienia, jak i do miejsc nasłonecznionych, do założeń ogrodowych w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym – kiermaszową ofertę ogrodników i szkółkarzy przedstawia Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Do tego krzewy i drzewka owocowe w ogromnym wyborze, zwłaszcza poszukiwane odmiany karłowe do małych ogrodów, a także serie winorośli. Nie zabraknie również drzew i krzewów ozdobnych, a wśród nich rzadko spotykanych okazów kolekcjonerskich i egzotycznych, nawet mrozoodpornych cytrusów. W ofercie stoisk pojawią się oczywiście także rośliny balkonowe, rabatowe i wodne, cebulki kwiatowe. Podobnie jak zioła w doniczkach i poszukiwane, szczególnie na wiosnę, rozsady warzywne w naprawdę imponującym wyborze. Będą także kaktusy, storczyki i inne rośliny doniczkowe – niezwykłe okazy dla pasjonatów tzw. miejskich dżungli, hodowców roślin mięsożernych czy bonsai.

W morzu roślin warto będzie wyłowić co ciekawsze okazy. Jakie na przykład?

– Alstremerie bylinowe to przebój poprzedniej edycji „Pamiętajcie o ogrodach”. Ich egzotyczna uroda i bogata kolorystyka zrobiły furorę, a tym razem pojawią się w jeszcze większym wyborze. Na szczególną uwagę będzie zasługiwała nowa seria kompaktowych odmian o wspólnej nazwie „Inticancha” – znakomicie nadająca się również do prowadzenia w donicach na balkonach i tarasach – zwraca uwagę Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – W dziesiątkach odmian, z których będzie można tworzyć fascynujące kolekcje, pojawią się również hosty: od minaturowych, po istne giganty. Będzie wśród nich sporo nowości, np. ‚Color Glory’ o liściach złotozielonkawych z zielononiebieskim marginesem, ‚Get Nekkid’ o głęboko-zielonej barwie falowanych liści, ‚Jurassic Park’ – osiągająca wysokość około 130 cm oraz ‚School Mouse’ – miniatura dorastające najwyżej do 20 cm, która sprawdzi się również w pojemnikowej uprawie. Równie imponująco zapowiada się również kolekcja żurawek. Warto będzie zwrócić uwagę na ich serię REX, których liście w dogodnych warunkach osiągałą szerokość nawet 70 cm, a pędy kwiatowe dorastają do ponad metra wysokości.

Każdy ogród potrzebuje mocnych akcentów kolorystycznych. Takie z pewnością zapewnią wysokie, dorastające nawet do dwóch metrów, byliny. Jak choćby wiązówka ‚Venusta’ – kwitnąca purpurowo nieprzerwanie od czerwca do sierpnia, białe świecznice czy wabiące owady – białe lub np. Fioletowe – przetacznikowce wirginijskie.

Zielone przeboje

– Od lat na szczycie listy kiermaszowych przebojów znajdują się jeżówki – niekłopotliwe w uprawie, odporne, a przy tym obdarzone naturalnym wdziękiem i malowniczą urodą. Podobnie jak pysznogłówki, kukliki, serduszki okazałe i floksy okazałe. Jednak dla wielu królową ogrodu są nie tyle róże, co ostróżki. Ogrodnicy w tym roku polecaj szczególnie serię Highlander o pełnych kwiatach, których średnica przekracza 5 cm, a ich płatki sprawiają wrażenie, jakby były plisowane. Kwiatostany są okazałe, gęste, a łodygi mocne i wytrzymałe. Z tej efektownej serii szczególnie się wyróżniają odmiany: ‚Blubery Pie’, ‚Flamenco’ oraz ‚Sweet Sensation’ – dodaje Marek Maj. – Z pewnością warte uwagi będą również kolekcjonerskie piwonie z grupy ITOH, będące krzyżówką piwonii zielnych i drzewiastych. Ich kwitnienie trwa długo, bo kilkadziesiąt kwiatów na krzewie rozwija się stopniowo, nawet przez miesiąc. Wśród nich polecam żółtą ‚Bartzella’, której kwiaty osiągają średnicę 25 cm, a także ‚Pastel Splendor’ o jasnofioletowych płatkach z ciemniejszym centrum.

W ofercie ogrodniczego kiermaszu będą nie tylko rośliny, ale także wszystko, co niezbędne do ich uprawy – od narzędzi, przez donice i skrzynie, po nawozy. Nie zabraknie również elementów małej architektury oraz dekoracyjnych, w tym wyrobów rękodzielniczych.

Smakowite niespodzianki

– „Pamiętajcie o ogrodach” to jednocześnie kiermasz jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami”. Na ul. Szczerbcowej swoje stoiska rozstawią m.in. producenci wędlin, serów, pieczywa, piw z minibrowarów, okazjonalnych przekąsek i słodyczy – przypomina Robert Szyjanowski. – W trakcie dwudniowej imprezy można się też spodziewać nie tylko zielonych niespodzianek. Szczególnie w niedzielę, od południa. Na tarasie z pomnikiem Herkulesa walczącego z Centaurem najpierw zaprezentuje się szkoła jogi, a następnie (g. 13.30) zobaczymy pokaz flamenco, w który każdy będzie mógł się włączyć i poddać żywiołowi tańca.

Stoiska „Pamiętajcie o ogrodach” będą czynne już od godz. 9. W sobotę do godz. 18, a w niedzielę nieco krócej do g. 17. Wstęp wolny, a każdy będzie mile widziany.

Uwaga: w związku z organizacją imprezy, na niektórych ulicach górnego tarasu nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Już od piątku (17 maja), od godz. 17 – do niedzieli (19 maja), do godz. 20 zostaną zamknięte dla ruchu ul. Wały Chrobrego, Szczerbcowa oraz Zygmunta Starego – od ul. Jarowita. ©℗

A. NALEWAJKO