Straszni najemcy. Nie zbliżaj się do swojego mieszkania!

Wynajem mieszkania wiąże się z ryzykiem. Niepłacenie czynszu, dewastowanie mieszkania, brak woli jego opuszczenia - to grzechy główne wynajmujących. Wielu z nich żeruje na właścicielach mieszkań, a dla niektórych - stało się to nawet sposobem na życie. Tymczasem eksmisja jest procesem długotrwałym, o czym przekonują się często na własnej skórze, zarówno prywatni właściciele mieszkań, jak i zarządcy większych nieruchomości.

Nóż przy gardle i łom

Mieszkaniec Stargardu został pobity łomem przez mężczyznę, który wynajął dla siebie i swojej rodziny mieszkanie przy ul. Warszawskiej.

- Od pobicia mnie metalowym prętem minęły już dwa miesiące, a on dalej jest na wolności - żali się Paweł Prabucki ze Stargardu. - Dalej mieszka z rodziną w moim mieszkaniu i za nic nie płaci. Śmieje mi się w twarz. Wozi się luksusowym samochodem. Kilka dni temu nagrałem telefonem komórkowym jak jego partnerka wsiada sobie do audi A3. Wezwali na mnie wtedy policję. Funkcjonariusze pytali najemcy, czy jestem agresywny. Odpowiedział, że nie. To w czym problem? - pytali. Ale na tym te

...